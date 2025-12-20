(VIDEO) Piesa „All I Want For Christmas Is You”, cântată de Mariah Carey, detronată de un alt cântec de Crăciun

Mariah Carey a cucerit topul Billboard cu piesa „All I Want For Christmas Is You”. Anul acesta, piesa artistei a fost detronată de către un alt cântec de Crăciun, care ocupă pentru prima dată acest loc în Billboard.

După 19 de săptămâni în care a făcut istorie şi s-a aflat în fruntea clasamentului Billboard, cântecul lansat în 1994 pe care mulţi îl ascultă obsesiv a fost detronat, potrivit observatornews.ro.

Acum, melodia trupei Wham!, „Last Christmas” ocupă prima poziţie, pentru prima dată de la lansarea din 1984.