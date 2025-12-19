Dronele detectează virusuri mortale în respirația balenelor arctice

Oamenii de știință au dezvoltat o metodă revoluționară de monitorizare a sănătății balenelor sălbatice, folosind drone echipate cu dispozitive speciale pentru a colecta picături din respirația acestora. Așa-numitele „sufluri” sunt produse atunci când balenele ies la suprafață pentru a respira prin orificiile lor respiratorii și conțin informații valoroase despre starea lor de sănătate.

Cercetătorii au prelevat probe de balene cu cocoașă, cașaloți în Atlanticul de Nord-Est

Respirația colectată de drone oferă indicii importante despre sănătatea balenelor cu cocoașă, a balenelor cu înotătoare și a cașaloților, fără a le provoca stres sau vătămări.

Detectarea unui virus extrem de periculos

Folosind drone care transportau vase Petri sterile, cercetătorii au reușit să capteze picături din respirația balenelor, completând datele cu biopsii de piele prelevate de pe ambarcațiuni. În urma analizelor, oamenii de știință au confirmat pentru prima dată că morbillivirusul cetaceului, un virus potențial mortal, circulă în rândul balenelor deasupra Cercului Polar Arctic.

Acest virus este extrem de contagios și a fost asociat cu eșuări în masă de balene și delfini la nivel global. Boala se răspândește ușor între diferite specii de mamifere marine, inclusiv delfini, balene și marsuini, provocând boli grave și decese pe scară largă.

O „revoluție” în studiul mamiferelor marine

Profesorul Terry Dawson, de la King’s College London, a descris această metodă drept o adevărată „revoluție” pentru sănătatea și bunăstarea balenelor.

„Această tehnologie ne permite să monitorizăm agenții patogeni din balenele vii fără stres sau vătămări, oferind informații critice despre bolile din ecosistemele arctice, aflate într-o rapidă schimbare”, a declarat el.

Implicații majore pentru protejarea ecosistemelor marine

Cercetătorii avertizează că morbillivirusul cetaceului poate călători pe distanțe mari, traversând oceanele și reprezentând o amenințare semnificativă pentru populațiile de mamifere marine. Capacitatea virusului de a se muta între specii îl face deosebit de periculos într-un context al schimbărilor climatice și al presiunilor tot mai mari asupra ecosistemelor marine.

Supraveghere pe termen lung pentru prevenirea dezastrelor

Oamenii de știință speră că această descoperire va permite identificarea timpurie a amenințărilor la adresa vieții oceanice, înainte ca bolile să se răspândească necontrolat.

Helena Costa, de la Universitatea Nord din Norvegia, a subliniat importanța continuării cercetărilor:

„Prioritatea este să folosim aceste metode pentru supravegherea pe termen lung, astfel încât să putem înțelege cum factorii de stres emergenți vor influența sănătatea balenelor în următorii ani.”

Studiul a fost realizat de cercetători de la King’s College London, The Royal (Dick) School of Veterinary Studies din Marea Britanie și Universitatea Nord din Norvegia și a fost publicat în revista științifică BMC Veterinary Research.

