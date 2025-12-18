0.6 C
Craiova
joi, 18 decembrie, 2025
O statuie s-a prăbușit într-o parcare în timpul unei furtuni

De Daniela Moise

O replică a Statuii Libertăţii s-a prăbuşit în timpul unei furtuni în oraşul brazilian Guaiba, în apropiere de Porto Alegre. Statuia avea 24 de metri, jumătate din înălțimea originalului de la New York.

Structura s-a prăbușit la ora 15.00, în momentul culminant al furtunii care a devastat pe 15 decembrie întregul stat Rio Grande do Sul. Statuia, care se afla acolo din 2020, a aterizat pe cap, care s-a spart în bucăți la impact.

Soclul de 11 metri a rezistat, iar acțiunea rapidă a cetățenilor de a muta vehiculele a prevenit orice pagube.

Primarul orașului Guaíba, Marcelo Maranata, a confirmat prăbușirea pe rețelele de socializare, declarând că vânturile au atins 80-90 km/h, dar nimeni nu a fost rănit.

