Cele mai atractive destinații de călătorie pentru 2026

Unde recomandă jurnaliștii BBC să mergem anul viitor și de ce aceste locuri contează mai mult ca oricând.

De la insule polineziene protejate de lagune turcoaz până la deșerturi africane cu ruine romane intacte și regiuni viticole aflate în plină renaștere, lista BBC a celor mai bune locuri de călătorit în 2026 reflectă o schimbare clară de perspectivă: turismul nu mai înseamnă doar descoperire, ci și responsabilitate.

Selecția realizată de jurnaliștii BBC și experți în turism sustenabil pune accent pe destinații care îmbină experiențe autentice cu protejarea mediului, sprijinirea comunităților locale și conservarea patrimoniului cultural. Într-o lume afectată de supraturism, aceste locuri oferă alternative relevante, mai puțin aglomerate, dar la fel de spectaculoase.

Cultura și divertismentul la scară mare: Abu Dhabi

Muzeul Național Zayed găzduiește peste 1.500 de artefacte

Abu Dhabi intră într-o etapă definitorie a dezvoltării sale culturale. Districtul Cultural Saadiyat devine unul dintre cele mai ambițioase proiecte muzeale din lume, cu deschiderea unor instituții dedicate artei digitale, istoriei naturale și identității naționale. În paralel, orașul investește masiv în divertisment, cu extinderi ale parcurilor tematice de pe insula Yas și planuri pentru primul Disneyland din Orientul Mijlociu. Capitala Emiratelor se conturează astfel ca o destinație completă, unde cultura, arhitectura și divertismentul coexistă la scară monumentală.

O „frumoasă adormită” se trezește: Algeria

Orașul-oază din deșert Djanet este locuit de peste 500 de ani

Cu ruine romane impresionante, orașe istorice și dunele Saharei întinzându-se pe sute de kilometri, Algeria începe să-și revendice locul pe harta turismului internațional. Relaxarea politicilor de viză, investițiile în transport aerian și accentul pus pe conservarea patrimoniului cultural fac ca 2026 să fie un moment-cheie pentru descoperirea acestei destinații încă puțin explorate. De la capitala Alger la siturile UNESCO din interiorul țării, Algeria oferă istorie fără aglomerație.

Vin, tradiții și ceruri stelate: Valea Colchagua, Chile

Ruta del Vino din Chile se întinde pe cinci văi din centrul țării

La sud de Santiago, Valea Colchagua este inima vinului chilian, dar și o regiune a contrastelor: podgorii de renume mondial, sate coloniale, rodeouri și observatoare astronomice. Pe lângă degustările de vin, călătorii pot experimenta gastronomia locală, pot dormi printre vii și pot explora cultura huaso – cowboy-ii chilieni. Aniversarea a 30 de ani a Drumului Vinului transformă 2026 într-un an ideal pentru a descoperi această regiune.

Paradis polinezian cu acces mai ușor: Insulele Cook

Traseul Cross-Island din Rarotonga este o potecă accidentată care include vârful Te ​​Rua Manga, sau „Acul”

Insulele Cook rămân una dintre cele mai primitoare și autentice destinații din Pacificul de Sud. Cu un număr redus de turiști, lagune impecabile și o cultură polineziană vie, arhipelagul își consolidează statutul de refugiu natural. Noile zboruri internaționale și măsurile ferme de protecție a mediului marin și terestru fac din 2026 un moment favorabil pentru a vizita un paradis care își protejează cu grijă resursele.

Biodiversitate și turism regenerativ: Costa Rica

Costa Rica consolidează conservarea atât pe uscat, cât și pe mare, concentrându-se pe habitatele jaguarilor și protecția rechinilor

Peninsula Osa din Costa Rica este una dintre cele mai bogate zone de biodiversitate de pe planetă. Aici, pădurea tropicală întâlnește oceanul, iar turismul se dezvoltă în jurul conservării și bunăstării. Extinderea ariilor protejate, inițiativele comunitare și eco-lodge-urile sustenabile demonstrează că luxul, aventura și protecția mediului pot merge mână în mână.

O nouă direcție pentru călătorii

Destinațiile recomandate pentru 2026 nu sunt doar locuri frumoase, ci exemple de cum poate arăta viitorul turismului: mai conștient, mai echilibrat și mai conectat la realitățile locale. Pentru călătorii care caută sens, nu doar peisaje, aceste locuri oferă experiențe care lasă o amprentă pozitivă.

