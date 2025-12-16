Investigație BBC: Zeci de zboruri ale lui Jeffrey Epstein în Marea Britanie, cu presupuse victime britanice la bord

O investigație BBC arată că aproape 90 de zboruri asociate lui Jeffrey Epstein au sosit sau au plecat de pe aeroporturi din Marea Britanie, un număr semnificativ mai mare decât se știa anterior. Potrivit documentelor analizate, unele dintre aceste zboruri ar fi avut la bord femei britanice care susțin că au fost victime ale abuzurilor comise de miliardarul american, condamnat pentru infracțiuni sexuale.

BBC a stabilit că cel puțin trei femei britanice care ar fi fost traficate apar în jurnalele de zbor ale lui Epstein și în alte documente judiciare. Avocați americani care reprezintă sute de victime au declarat că este „șocant” faptul că nu a existat niciodată o anchetă britanică de amploare privind activitățile lui Epstein în Regatul Unit, despre care afirmă că a reprezentat o componentă centrală a operațiunilor sale.

Mărturia uneia dintre aceste femei, identificată în instanță sub numele de „Kate”, a contribuit la condamnarea în 2021 a complicei lui Epstein, Ghislaine Maxwell, pentru trafic sexual de minori în Statele Unite. Potrivit avocatului său, Brad Edwards, victima nu a fost însă niciodată contactată de autoritățile britanice. Documentele indică faptul că aceasta s-a aflat la bordul a peste 10 zboruri plătite de Epstein în și din Marea Britanie între 1999 și 2006.

Peste 50 de zboruri au implicat avioanele private ale lui Epstein

Analiza BBC a jurnalelelor de zbor și a manifestelor incomplete relevă 87 de zboruri legate de Epstein între începutul anilor 1990 și 2018, multe dintre ele folosind avioanele sale private. În documente, pasagerele sunt adesea menționate generic drept „femei”, fără a fi identificate nominal. Cincisprezece dintre zboruri au avut loc după condamnarea lui Epstein din 2008 pentru solicitarea de servicii sexuale de la o minoră, o perioadă în care ar fi trebuit să existe un control sporit din partea autorităților de imigrare.

Peste 50 de zboruri au implicat avioanele private ale lui Epstein, majoritatea către și dinspre Aeroportul Luton, dar și către Birmingham, Edinburgh și alte locații. Alte zeci de călătorii au fost efectuate cu zboruri comerciale sau charter, în principal prin aeroporturile londoneze Heathrow, Gatwick și Stansted.

Sigrid McCawley, care reprezintă sute de victime ale lui Epstein, a criticat Poliția Metropolitană pentru refuzul de a investiga

Avocata americană Sigrid McCawley a afirmat că autoritățile britanice nu au analizat suficient aceste zboruri și contextul lor. La momentul respectiv, avioanele private nu erau obligate să furnizeze autorităților britanice datele pasagerilor în același mod ca aeronavele comerciale, o lacună legislativă eliminată abia în aprilie anul trecut.

BBC a transmis Poliției Metropolitane informații publice privind zborurile cu presupuse victime la bord și a solicitat clarificări privind o posibilă investigație. Poliția a declarat ulterior că nu a primit dovezi suplimentare care să justifice redeschiderea anchetei, dar a precizat că va evalua orice informații noi relevante.

Femei abuzate pe teritoriul Regatului Unit de Epstein

Avocatul Brad Edwards a declarat că reprezintă mai multe femei britanice care susțin că au fost abuzate pe teritoriul Regatului Unit de Epstein și de alți complici, precum și victime recrutate în Marea Britanie și traficate ulterior în Statele Unite.

Brad Edwards spune că poliția britanică nu a contactat niciodată clienta sa britanică, Kate

Experți în trafic de persoane subliniază că astfel de infracțiuni implică, de regulă, rețele mai largi de facilitatori. De asemenea, persistă întrebări privind modul în care Epstein a putut călători liber în Marea Britanie după condamnarea sa din 2008, în condițiile în care regulile de imigrare ar fi permis refuzarea accesului pentru persoane cu pedepse privative de libertate de peste 12 luni.

Într-o declarație recentă, Poliția Metropolitană a reiterat că analizele anterioare ale acuzațiilor formulate de Virginia Giuffre nu au dus la inculparea vreunui cetățean britanic, concluzionând că alte autorități internaționale sunt mai bine plasate pentru a continua investigațiile. Avocații victimelor consideră însă că acest mesaj descurajează raportarea abuzurilor atunci când sunt implicați indivizi puternici.

Citește și: Donald Trump dă în judecată BBC pentru defăimare și cere despăgubiri de 5 miliarde de dolari

