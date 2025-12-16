Donald Trump dă în judecată BBC pentru defăimare și cere despăgubiri de 5 miliarde de dolari

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a intentat un proces de defăimare în valoare de 5 miliarde de dolari (aproximativ 3,7 miliarde de lire sterline) împotriva BBC, în urma difuzării unui documentar din seria Panorama în care ar fi fost editat discursul său din 6 ianuarie 2021.

Potrivit documentelor judiciare depuse în Florida, Trump acuză BBC atât de defăimare, cât și de încălcarea unei legi privind practicile comerciale. Echipa sa juridică susține că postul britanic a „manipulat intenționat, cu răutate și înșelător” fragmente din discurs pentru a-l face să pară un apel direct la violență, înaintea revoltei de la Capitoliul SUA.

În discursul original, Trump a declarat inițial: „Vom merge la Capitoliu și vom încuraja senatorii, congresmenii și congresmenele noastre curajoși.” Ulterior, la peste 50 de minute distanță, a adăugat: „Și luptăm. Luptăm ca naiba.”

În documentarul Panorama, cele două declarații au fost montate consecutiv, rezultând un clip în care Trump pare să spună: „Vom merge la Capitoliu… și voi fi acolo cu voi. Și luptăm. Luptăm ca naiba.”

BBC și-a recunoscut vina

BBC a recunoscut luna trecută că editarea a creat „o impresie greșită” și și-a cerut scuze, dar a respins cererile de despăgubire ale lui Trump și a negat existența unui temei legal pentru o plângere de defăimare. Reprezentanții BBC au susținut că nu a existat intenție răuvoitoare și că Trump nu a fost prejudiciat, având în vedere că a fost reales la scurt timp după difuzarea documentarului.

De asemenea, BBC a precizat că nu a distribuit documentarul în Statele Unite și că acesta a fost disponibil doar pe BBC iPlayer, cu acces restricționat publicului din Marea Britanie. Avocații postului au afirmat că BBC nu deținea drepturile de distribuție pe teritoriul SUA.

În proces, Trump contestă această poziție și invocă acorduri de distribuție ale BBC cu terți, inclusiv cu o companie media care ar fi avut drepturi de licențiere în afara Marii Britanii. De asemenea, documentele susțin că rezidenți din Florida ar fi putut accesa documentarul prin intermediul unor servicii VPN sau al platformei de streaming BritBox.

„Publicitatea documentarului Panorama, coroborată cu creșteri semnificative ale utilizării VPN în Florida, indică o probabilitate ridicată ca persoane din acest stat să fi accesat programul înainte ca BBC să îl retragă”, se arată în acțiunea în justiție.

BBC nu a oferit, până în prezent, un răspuns oficial la procesul intentat, iar nici compania media menționată în documente nu a comentat acuzațiile.

Citește și: De azi începe „nebunia“ cu parcările de reşedinţă din Craiova