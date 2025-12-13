O șoferiță neatentă a ajuns cu mașina într-o piscină acoperită

O șoferiță neatentă a ajuns cu mașina în piscina acoperită a muncipalității din localitatea franceză La Ciotat, la sud de Marsilia. Femeia și fiica ei de 5 ani au fost salvate de la înec de salvamarii care încă nu plecaseră acasă, deși era târziu.

Incidentul a avut loc joi seară, în jurul orei 21.00, când piscina municipală tocmai se închisese. Femeia tocmai încerca să iasă cu mașina din parcarea piscinei când ceva nu a mers bine. Mașina a intrat viteză, a trecut prin gard, apoi prin peretele de sticlă și a aterizat în piscină.

În ciuda orei târzii, doi salvamari și o a treia persoană erau încă la fața locului și au fost martori la scenă. Salvamarii s-au aruncat imediat în apă pentru a le salva pe cele două ocupante ale mașinii. Datorită intervenției lor prompte, tragedia a fost evitată.

Femeia de 38 de ani și fiica ei au fost transportate la cel mai apropiat spital, dar nu a fost nevoie să fie internate.

