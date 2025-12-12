(VIDEO) Moment dramatic în Queensland: parașuta unui parașutist s-a încurcat în coada avionului înainte de salt

Agenția Australiană pentru Siguranța Transporturilor (ATSB) a publicat o înregistrare video care arată momentul în care parașuta de rezervă a unui parașutist s-a desfăcut prematur și s-a prins în coada avionului, în timpul unui salt efectuat în septembrie. Parașutistul, identificat drept „P1”, a reușit să se elibereze folosind un cuțit cu cârlig, evitând o tragedie și suferind doar răni minore.

Parașuta de rezervă s-a desfăcut accidental în timpul pregătirii pentru salt

Potrivit raportului ATSB, incidentul s-a petrecut la altitudinea de aproximativ 4.500 de metri, în timp ce 17 parașutiști se pregăteau să sară din avion. Mânerul parașutei de rezervă al lui „P1” s-a agățat de o clapetă a aripii, determinând declanșarea accidentală și umflarea imediată a parașutei.

Parașutist tras înapoi și agățat sub coada avionului

Forța deschiderii parașutei l-a aruncat înapoi pe „P1” și l-a împins în cădere liberă pe un alt parașutist aflat lângă el. Parașuta portocalie s-a încurcat în jurul cozii aeronavei, iar „P1” a rămas suspendat sub fuselaj, în timp ce avionul și-a schimbat brusc traiectoria.

Pilotul a prevenit o catastrofă

Pilotul a simțit ridicarea bruscă a aeronavei și scăderea rapidă a vitezei, inițial crezând că avionul a intrat în impas. După ce a aflat că un parașutist este prins de coadă, a redus puterea și a încercat să stabilizeze aparatul. Membrii echipajului au ordonat parașutiștilor să sară pentru siguranța lor: 13 au părăsit aeronava, iar doi au rămas pentru a urmări momentul eliberării.

Agățat sub avion, parașutistul a reușit să taie 11 cabluri ale parașutei de rezervă cu un cuțit tip cârlig – o operațiune care a durat aproape un minut. Ulterior, el le-a spus anchetatorilor că procesul a fost „mai dificil decât se așteptase”.

Aterizare reușită, deși avionul a suferit avarii importante

După ce toți parașutiștii au părăsit aeronava, pilotul a solicitat asistență și s-a pregătit să sară în cazul în care coada avionului s-ar fi desprins. În cele din urmă, a reușit să aterizeze în siguranță pe Aeroportul Tully, deși stabilizatorul orizontal a fost grav avariat.

Reacții și recomandări de siguranță

Experți în parașutism, inclusiv campionul mondial Dan Brodsky-Chenfeld, au declarat că incidentul este neobișnuit prin faptul că a implicat parașuta de rezervă, care nu poate fi declanșată sau „tăiată” prin sistemele uzuale. Anchetatorii ATSB au subliniat că purtarea cuțitelor cu cârlig poate salva vieți în situații extreme, potrivit CNN.

Clubul Far North Freefall, organizatorul saltului, obligă acum toți parașutiștii să poarte astfel de instrumente și va include imaginile incidentului în sesiunile de instruire.

