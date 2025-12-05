Netflix cumpără Warner Bros cu 82 miliarde de dolari

Netflix a anunțat vineri că a ajuns la un acord pentru a cumpăra gigantul rival al divertismentului Warner Bros, ceea ce va însemna că va prelua televiziunea HBO, platforma de streaming HBO Max și o cinematecă uriașă de filme și seriale, relatează CNBC.

Netflix și Warner Bros Discovery (WBD), conglomeratul mai larg ce deține studiourile Warner Bros, au precizat că Netflix va plăti 27,75 de dolari pentru o acțiune a WBD, ceea ce înseamnă că valoarea totală a tranzacției se ridică la aproximativ 82,7 miliarde de dolari.

Acordul vizează studiourile de film ale Warner Bros Discovery, televiziunea HBO și serviciul său de streaming, HBO Max.

Tranzacția nu include și rețelele TV precum CNN și TNT ale Warner Bros Discovery, care vor fi separate într-o entitate distinctă ce urmează să fie listată pe bursă după scindare.

Se preconizează că achiziția Warner Bros de către Netflix va fi finalizată după ce are loc această separare, estimată acum pentru trimestrul al treilea din 2026.

Netflix obține o cinematecă uriașă de filme și seriale

Tranzacția oferă Netflix drepturile asupra cinematecii Warner Bros, ce include filme și seriale pornind de la Casablanca și The Maltese Falcon, la Friends și Ted Lasso. Netflix ar primi de asemenea drepturile asupra mărcilor înregistrate ale Warner Bros, inclusiv pentru Batman, Superman, Wonder Woman și alți supereroi ai DC Studios.

Doar cinemateca HBO, unul dintre brandurile deținute de Warner Bros Discovery, include seriale TV de referință precum The Sopranos, The Wire, Game of Thrones, Sex and the City, Curb Your Enthusiasm și Six Feet Under. Activele WBD includ de asemenea drepturi extinse de film și televiziune pentru franciza Harry Potter, care urmează să se extindă cu primul său serial.

„Această achiziție reunește două companii de pionierat în domeniul divertismentului, combinând inovația, acoperirea globală și serviciul de streaming de top al Netflix cu moștenirea de un secol a Warner Bros în spunerea de povești de clasă mondială. Francize, seriale și filme îndrăgite, precum The Big Bang Theory, The Sopranos, Game of Thrones, The Wizard of Oz și DC Universe se vor alătura portofoliului extins al Netflix, care include Wednesday, Money Heist, Bridgerton, Adolescence și Extraction, creând o ofertă de divertisment extraordinară pentru publicul din întreaga lume.

Revista Variety subliniază că mișcarea marchează o schimbare șocantă pentru Netflix, care ani la rând a respins oportunitățile de a face o ofertă majoră pentru active ale Hollywood-ului tradițional. Ted Sarandos și Greg Peters, cei doi directori generali ai Netflix, au susținut mult timp că dezvoltarea companiei nu a fost afectată de lipsa unei biblioteci vaste de conținut.

Cum a ajuns Netflix să liciteze pentru Warner Bros

Warner Bros Discovery, produsul unei fuziuni din 2022 între divizia WarnerMedia a AT&T și Discovery Communications, a fost aruncată în haos în octombrie, când miliardarul David Ellison, fiul fondatorului Oracle Larry Ellison, a făcut o ofertă nesolicitată pentru întreaga companie WBD.

Mutarea a venit după ce compania media a lui David Ellison, Skydance, a fuzionat cu Paramount în urma unei tranzacții anunțate anul trecut în care Skydance a „înghițit” practic legendarul studio de film, unul dintre cele mai vechi de la Hollywood. Ellison a devenit CEO-ul noii companii numite Paramount Skydance.

Înaintea mișcării lui Ellison, directorul Warner Bros Discovery, David Zaslav, și Consiliul de Administrație au decis să abordeze scăderea prețului acțiunilor companiei cu un plan de divizare care ar separa studioul Warner Bros și platforma de streaming HBO Max de canalele tradiționale de cablu (CNN, TNT, TBS etc.), care au definit forța companiei în epoca Time Warner.

Una dintre măsurile luate în cadrul planului respectiv a fost ca platforma de streaming Max să revină la vechiul nume HBO Max, la doar un an după ce trecuse la numele respectiv pe numeroase piețe.

Oferta făcută de Ellison pentru Warner Bros Discovery a fost pentru o tranzacție integrală în numerar, însă după ce informația a fost scursă în presa financiară din SUA, atât Netflix, cât și Comcast, au depus la rândul lor oferte pentru studioul și afacerile de streaming ale companiei.

Un război al licitațiilor pentru un gigant media

Noua evoluție, cu Warner Bros Discovery intrând în discuții exclusive cu Netflix în vederea unei vânzări, vine după un război al licitațiilor care a durat mai multe săptămâni.

Războiul de oferte a culminat cu cele mai mari propuneri depuse luni. Paramount Skydance a lansat un atac la adresa Netflix joi dimineață, acuzând compania de streaming de comportament „inadecvat” în legătură cu oferta sa pentru Warner Bros Discovery și susținând că „are motive credibile să creadă că procesul de vânzare a fost compromis de conflicte de management, inclusiv potențiale interese personale ale anumitor membri ai conducerii și compensații post-tranzacție”.

Cert este că știrea vine după luni de speculații și anxietate în sectorul mai larg al divertismentului și media din Statele Unite în ceea ce privește potențiala vânzare a Warner Bros Discovery către Skydance Paramount. Îngrijorările sunt legate în mare parte de legăturile apropiate ale tatălui lui David Ellison cu președintele Donald Trump și administrația sa. Ellison Sr. a fost unul dintre directorii din Silicon Valley care a stat alături de Trump când acesta a anunțat la scurt timp după preluarea celui de-al doilea său mandat prezidențial o investiție masivă de 500 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii AI.

În condițiile presiunilor puse de administrația lui Trump pentru concedierea unor prezentatori TV și a amenințărilor cu revocarea licențelor unor posturi, directorii marilor și televiziuni au fost îngrijorați că o achiziție a Warner Bros Discovery de către compania lui David Ellison ar oferi Casei Albe o pârghie prin care să influențeze deciziile luate în mass-media.

Variety nota însă încă de vineri dimineață, când au apărut informațiile privind posibila finalizare a acceptării ofertei Netflix, că ea va avea nevoie de aprobarea administrației Trump. Orice tranzacție de o asemenea anvergură are nevoie să obțină undă verde din partea autorităților antitrust.

Însă faptul că rețelele TV ale Warner Bros Discovery precum CNN nu au fost incluse în cele din urmă în acordul de vânzare e de natură să ridice unele dintre posibilele obiecții ale autorităților de reglementare.

