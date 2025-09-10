Japonia lansează exoschelete robotice pentru îngrijirea vârstnicilor

La Tokyo, Japonia a prezentat costume exoschelet robotizate inovatoare, menite să ajute persoanele în vârstă să meargă, să ridice obiecte și să rămână independente. Aceste dispozitive, alimentate de inteligență artificială și actuatoare ușoare, sprijină mușchii, reduc solicitarea fizică și previn căderile.

Căminele de bătrâni din întreaga țară au început deja să folosească această tehnologie. Mulți seniori pot acum să se ridice, să se deplaseze și chiar să urce scările în siguranță. Această inovație răspunde direct provocării demografice din Japonia: o populație îmbătrânită rapid și lipsa de îngrijitori.

Exoscheletele sunt confortabile, ușor de utilizat și se adaptează în timp real la mișcările purtătorului. Pentru familii, aceasta înseamnă că cei dragi pot duce o viață mai lungă, mai sănătoasă și mai independentă, fără supraveghere medicală constantă.

Japonia a reușit să îmbine tehnologia avansată cu compasiunea, oferind un dispozitiv care redă mobilitatea și demnitatea.

