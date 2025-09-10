„Jaful Secolului”, propunerea României pentru Premiile Oscar 2026

România şi-a făcut publică propunerea pentru Premiile Oscar de anul acesta. „Jaful Secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu, a intrat în cursa pentru „Cel mai bun film internaţional”, potrivit News.ro.

„Jaful Secolului” va putea fi vizionat în România începând din 23 septembrie, fiind distribuit de Forum Film. În rolurile principale joacă Anamaria Vartolomei, Rareş Andrici şi Ionuţ Niculae.

„Mă bucură aceasta nominalizare la Oscar pentru Jaful Secolului din partea României, care vine să confirme reacţiile foarte bune pe care filmul le-a primit de la public în proiecţiile de avanpremieră. E în mod asumat un film nu pentru festivaluri, ci pentru spectatori, aşa că nominalizarea la un premiu care recompensează de regulă filme cu impact la public e cea mai potrivită. Desigur, nu ne aşteptăm să luăm Oscarul. Premiul nostru cel mare ar fi ca filmul să fie apreciat de spectatorii de acasă.

E până la urmă un film despre noi şi ei în contextul în care milioane de români trăiesc cu frustrarea de a fi consideraţi cetăţeni de mâna a doua în ţările în care s-au stabilit. Dacă vrei să vezi o poveste despre raportul nostru adesea complicat cu occidentalii, te aşteptăm cu drag la Jaful Secolului din 23 septembrie. Iar dacă doar eşti curios să afli cum s-a desfăşurat o spargere care a produs pagube de 100 de ori mai mari decât cea a coifului dacic, e şi asta ok”, spune scenaristul şi producătorul Cristian Mungiu, citat de Observatornews.

Lista scurtă pentru nominalizările la Oscar 2026 va fi anunţată de Academia Americană de Film pe 16 decembrie 2025, iar selecţia finală pe 22 ianuarie 2026.

Jaful Secolului” a adunat deja mai multe premii internaţionale

„Jaful Secolului” a câştigat Marele Premiu la Festivalul Internaţional de Film de la Varşovia (2024), Premiul pentru Cea mai bună Actriţă în rol principal la Festivalul Internaţional de Film de la Tokyo (2024) acordat actriţei Anamaria Vartolomei, Balkan Film Award (premiul pentru cel mai bun film din competiţia balcanică) în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Sofia, Premiului Publicului la Festivalul Internaţional de Film de la Shanghai.

