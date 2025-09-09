(VIDEO) Familia Murdoch a ajuns la un acord privind succesiunea la conducerea imperiului media

Lupta de ani de zile pentru controlul imperiului media al lui Rupert Murdoch s-a încheiat. Luni, familia a anunţat un acord prin care fiul cel mare, Lachlan Murdoch, va prelua definitiv frâiele conglomeratului, asigurând continuitatea orientării conservatoare a grupului.

Astfel, după moartea magnatului media, de 94 de ani, ziarele şi televiziunile deţinute de familie – printre care Fox News, The Wall Street Journal şi The New York Post – vor rămâne sub controlul lui Lachlan.

Fraţii, excluşi din trusturile de control

În baza înţelegerii, ceilalţi trei copii ai lui Murdoch – Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch şi James Murdoch – nu vor mai fi beneficiari ai trusturilor cu acţiuni la Fox şi News Corp. Aceştia urmează să-şi vândă participaţiile în lunile următoare, urmând să primească în schimb bani lichizi printr-un nou trust familial.

Potrivit înţelegerii, aproximativ 14,2 milioane de acţiuni News Corp şi 16,9 milioane de acţiuni Fox Corp vor fi vândute, fondurile obţinute adăugându-se la moştenirea celor trei fraţi.

Tensiuni vechi, inspiratoare pentru „Succession”

Conflictul din sânul familiei Murdoch, purtat ani la rând în instanţe din Nevada, a reprezentat sursa de inspiraţie pentru serialul de succes Succession. În centrul disputei s-a aflat încercarea lui Rupert de a modifica termenii trustului familiei astfel încât doar Lachlan să preia conducerea, lucru respins de o instanţă anul trecut.

Profesorul Matthew Ricketson, expert în comunicare la Universitatea Deakin din Melbourne, a declarat pentru BBC că această luptă a fost despre „controlul familial asupra unui vast imperiu” şi a subliniat ironia faptului că magnatul şi-a dorit dintotdeauna ca afacerea să rămână una „de familie”.

Orientarea conservatoare, consolidată

Dintre copiii mai mari, Lachlan este considerat cel mai apropiat de viziunile politice ale tatălui său. În prezent, el este preşedintele News Corp, conducând publicaţii precum The Wall Street Journal şi The Times.

În schimb, fratele său James Murdoch s-a distanţat de afacerile familiei în ultimii ani, criticând modul în care Fox News a acoperit schimbările climatice şi alegerile prezidenţiale din SUA din 2020, contestate de Donald Trump.

Succesiune clarificată

Acordul anunţat luni pune capăt tuturor litigiilor şi consacră poziţia lui Lachlan Murdoch ca lider al imperiului media. Ceilalţi moştenitori se vor concentra pe gestionarea propriilor afaceri şi pe administrarea fondurilor rezultate din vânzarea acţiunilor.

Murdoch senior s-a retras oficial în septembrie 2023, dar a rămas preşedinte emerit al Fox Corporation şi News Corp.

