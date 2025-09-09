Somonul, noul „elixir“ pentru frumuseţe şi tinereţe veşnică! Vedetele sunt încântate

După moda mucinei de melc, noul remediu magic provine dintr-un pește pe care nu suntem obișnuiți să îl vedem în parfumerii sau în saloanele de înfrumusețare. Dar acum, vedete precum Kim Kardashian, Lindsay Lohan, Michelle Keegan și Jennifer Aniston folosesc somonul pentru o piele radiantă, demnă de covorul roșu.

Este vorba despre ADN-ul de somon, care promite să facă pielea și mai sănătoasă (datorită nenumăratelor sale proprietăți antioxidante și nu numai) și mai frumoasă. Pe dinăuntru și pe dinafară. Conform studiilor științifice, polinucleotidele, biostimulatori derivați din ADN-ul purificat de somon, fac minuni pentru piele, prin repararea epidermei la nivel celular, stimulând fibroblastele să producă colagen, elastină și acid hialuronic, relatează La Stampa.

Dar dincolo de efectul imediat, oamenii caută tinerețea veșnică. Toată lumea, bărbați și femei, visează la acest rezultat. Să ne aducem doar aminte de recenta conversație neoficială dintre Putin și Xi Jinping, presărată cu diverse complimente reciproce privind condiția fizică a ambilor, amândoi în vârstă de 72 de ani. Traducătorul președintelui rus poate fi auzit explicându-i lui Xi: „Biotehnologia este în continuă dezvoltare; organele umane pot fi transplantate neîncetat. Cu cât trăiești mai mult, cu atât devii mai tânăr și poți chiar atinge nemurirea.” Liderul chinez răspunde: „Unii prevăd că în acest secol, oamenii ar putea trăi până la 150 de ani. În trecut, oamenii rareori ajungeau la 70 de ani, dar astăzi, la 70 de ani ești încă un copil.”

Astfel nu este surprinzător faptul că țara în care acest gen de produse care promit tinereţe veşnică este în prezent Coreea de Sud, dar mini-injecțiile se răspândesc rapid la nivel global, deși rămân în mare parte neaprobate în Statele Unite și necesită în continuare recomandarea din partea unui profesionist.

