O echipă de arheologi din Albania a descoperit o cameră mortuară de dimensiuni mari din perioada romană, secolele III – IV d.Hr., prima necropolă de acest fel descoperită vreodată în această ţară ce a făcut odinioară parte din Imperiul Roman, transmite Reuters.

În urma informaţiilor primite de la localnici care au observat o serie de pietre neobişnuite pe un platou din apropierea graniţei cu Macedonia de Nord, o echipă de la Institutul de Arheologie din Tirana a început săpăturile în prima parte a lunii august şi a descoperit o structură subterană ce prezintă plăci mari din calcar inscripţionate cu litere greceşti.

Necropola, ce măsoară 9 metri pe 6 metri, reprezintă prima descoperire din Albania a unui mormânt al unei familii romane bogate. Oficialităţile locale doresc să transforme această descoperire într-o atracţie turistică, scrie Antena3CNN.

Printre descoperiri se mai numără farfurii de sticlă şi cuţite.

Nikolli a spus că mormântul fusese jefuit de cel puţin două ori – o dată în Antichitate şi apoi mai târziu, când s-au folosit utilaje grele pentru a muta o stâncă masivă deasupra camerei.

Experţii nu au descifrat încă alte inscripţii de pe pietrele găsite în apropiere, despre care se crede că au aparţinut unui alt monument înconjurat acum de lanuri de porumb şi o carieră de piatră.

