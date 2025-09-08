Un sat din Croația a intrat în Cartea Recordurilor cu un șir de ștrudele lung de 3 km

Un sat din Croația a intrat în Cartea Recordurilor cu un şir de aproape 9.000 de ștrudele care se întinde pe mai mult de 3 km lungime, transmite News.ro.

Organizatorii au declarat că pentru cel mai lung şir de ștrudele din lume, realizat în micul sat Jaškovo, au fost folosite două tone de făină şi trei tone de mere.

„După o verificare şi o numărare foarte riguroasă, pot anunţa că s-a ajuns la un total de 8.940 de strudele, ceea ce înseamnă că este un nou record mondial Guinness”, a declarat Paulina Sapinska, arbitru Guinness World Records, după măsurătoare.

Şirul de produse de patiserie a avut o lungime de 3.136 metri.

Ștrudelele au fost donate

În timpul festivalului tradiţional Strudelfest din sat, preparatele pregătite după o reţetă regională, au fost aşezate în şir de localnici şi voluntari.

„Au muncit foarte mult”, a spus Monika Ivis, una dintre miile de vizitatori ai evenimentului. „Au un gust extraordinar”. Ștrudelele vor fi donate diverselor instituţii, organizaţii şi persoane nevoiaşe.

Jaškovo, situat la 66 km sud-vest de Zagreb, a doborât recordul mondial acum zece ani, cu un şir de strudele de 1.479 de metri. Coroana a fost preluată apoi în 2019 de oraşul croat Sisak – şi păstrată până în acest weekend – după ce a asamblat un şir de peste 1.762 de metri lungime, format din aproape 6.000 de ștrudele.

