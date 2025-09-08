Bărbat în stare gravă după ce a fost lovit cu bâta şi tăiat cu drujba de rude

Un bărbat din Zărnești a ajuns în stare gravă la spital, după o ceartă între rude, când ar fi fost atacat cu drujba de un individ şi cu o bâtă de o adolescentă de 15 ani.

Bărbatul de 36 de ani a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov duminică. Era în stare foarte gravă, a pierdut foarte mult sânge și nu mai era conștient în momentul în care a fost preluat de ambulanță. A fost internat în spital, iar starea lui este în continuare gravă.

Totul a început după ce adolescenta l-a atacat cu bâta pe bărbat. Au urmat câteva minute de acalmie, apoi a fost atacat cu drujba de un bărbat cunoscut cu accese de violență extrem.

Bărbatul a încercat să-și protejeze capul și gâtul cu brațele. Agresorul nu s-a oprit și l-a tăiat la nivelul membrelor superioare, provocându-i hemoragii masive.

Cazul este investigat ca tentativă de omor, dosarul fiind instrumentat sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov.

