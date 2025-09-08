Proiect inedit! Zeci de mașini din beton vor fi puse pe fundul oceanului pentru a se transforma în recife de corali

Un proiect artistic și ecologic revoluționar prinde viață sub apele de la Miami Beach, unde zeci de mașini din beton vor deveni, în premieră mondială, fundația unui nou habitat marin.

Instalația „Concrete Coral” (n.r. coralul de beton), creată de artistul Leandro Erlich, face parte din inițiativa „The ReefLine” și va fi dezvăluită în octombrie. Aceasta constă în 22 de mașini la scară reală, scufundate până la șase metri adâncime, care vor servi drept suport pentru regenerarea coralilor.

„Concrete Coral” va marca începutul unui parc subacvatic public de sculpturi, un traseu pentru snorkeling și un recif hibrid care se întinde pe aproximativ 11,4 km (7 mile). Scopul acestui proiect este dublu: restaurarea unei secțiuni importante din reciful de corali al Floridei și crearea unui spațiu în care publicul să se poată conecta cu arta și să conștientizeze importanța rezilienței climatice, notează Antena3CNN.

Mașinile sunt turnate din beton marin de înaltă calitate, folosind matrițe create prin imprimare 3D, pentru a rezista condițiilor subacvatice.

