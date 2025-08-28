25.1 C
Craiova
joi, 28 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăMagazinJohn Cena, diagnosticat cu cancer! Care este starea actorului

John Cena, diagnosticat cu cancer! Care este starea actorului

De Tiberiu Cocora

John Cena, celebrul wrestler și actor, a dezvăluit recent că a fost diagnosticat cu cancer de piele, din cauza expunerii îndelungate la soare fără protecție.

ohn Cena, în vârstă de 47 de ani și de 16 ori campion mondial, a povestit cum ani întregi de expunere la soare fără protecție au avut consecințe asupra sănătății sale.

Crescut în apropierea plajelor Newburyport și Salisbury Beach, John Cena a petrecut multe veri pe nisip fără cremă de protecție solară. Mai târziu, mutându-se în Florida în anii ’20, “s-a îndrăgostit de soare”, dar a continuat să neglijeze protecția. Totul s-a schimbat după o vizită la dermatolog, când i s-a descoperit un punct canceros pe pieptul drept, care a fost ulterior îndepărtat.

La un an după prima intervenție, un alt punct canceros a fost îndepărtat de pe umărul drept, iar John Cena a subliniat că aceste semne rămân ca un memento vizibil al importanței protecției solare.

Starul a adăugat că, în prezent, este sănătos și recunoscător pentru că a reușit să evite complicațiile grave.

John Cena a anunțat și colaborarea sa cu Neutrogena pentru lansarea unei creme noi cu protecție solară, subliniind importanța prevenirii cancerului de piele prin utilizarea regulată a SPF.

Citeşte şi: Festivalul de film de la Veneția și-a deschis porțile cu premiera peliculei „La Grazia”

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA