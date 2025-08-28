John Cena, diagnosticat cu cancer! Care este starea actorului

John Cena, celebrul wrestler și actor, a dezvăluit recent că a fost diagnosticat cu cancer de piele, din cauza expunerii îndelungate la soare fără protecție.

ohn Cena, în vârstă de 47 de ani și de 16 ori campion mondial, a povestit cum ani întregi de expunere la soare fără protecție au avut consecințe asupra sănătății sale.

Crescut în apropierea plajelor Newburyport și Salisbury Beach, John Cena a petrecut multe veri pe nisip fără cremă de protecție solară. Mai târziu, mutându-se în Florida în anii ’20, “s-a îndrăgostit de soare”, dar a continuat să neglijeze protecția. Totul s-a schimbat după o vizită la dermatolog, când i s-a descoperit un punct canceros pe pieptul drept, care a fost ulterior îndepărtat.

La un an după prima intervenție, un alt punct canceros a fost îndepărtat de pe umărul drept, iar John Cena a subliniat că aceste semne rămân ca un memento vizibil al importanței protecției solare.

Starul a adăugat că, în prezent, este sănătos și recunoscător pentru că a reușit să evite complicațiile grave.

John Cena a anunțat și colaborarea sa cu Neutrogena pentru lansarea unei creme noi cu protecție solară, subliniind importanța prevenirii cancerului de piele prin utilizarea regulată a SPF.

