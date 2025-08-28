Festivalul de film de la Veneția și-a deschis porțile cu premiera peliculei „La Grazia”

Premiera mondială a filmului „La Grazia”, semnat de celebrul Paolo Sorrentino, a deschis Festivalul de film de la Veneția. Pe covorul roșu au strălucit vedete precum Cate Blanchett și George Clooney.

„La Grazia” spune povestea unui președinte italian paralizat de indecizie, prins între semnarea unei legi privind eutanasia și pierderea soției sale.

Din juriul competiției principale face parte și regizorul român Cristian Mungiu.

Hollywood revine în forţă la Festivalul de la Veneţia

Anul trecut, „bromance-ul” dintre George Clooney şi Brad Pitt a electrizat Lido, aglomerat de fani şi fotografi dornici să surprindă momentul de complicitate dintre cei doi sexagenari, conform news.ro.

De data aceasta, George Clooney (64 de ani), care îşi petrece verile în Italia, în reşedinţa sa de pe lacul Como, vine să prezinte filmul lui Noah Baumbach.

În „Jay Kelly”, el interpretează rolul unui star de cinema îmbătrânit, aflat în plină criză existenţială.

Adam Sandler şi Laura Dern îi sunt alături pe ecran, într-unul dintre cele trei filme produse de Netflix dintre cele 21 aflate în competiţie. Filmul va fi disponibil pe platformă în 5 decembrie, după o lansare limitată în câteva săli americane.

Emma Stone revine la Festival la doi ani după succesul filmului „Poor Things”

O altă vedetă, Emma Stone revine la Festival la doi ani după succesul filmului „Poor Things”, Leul de Aur în 2023, care i-a adus un Oscar. Şi aici, regizorul grec Yorgos Lanthimos se află în spatele camerei, pentru a patra colaborare cu actriţa.

„Bugonia” spune povestea unui apicultor conspirativ (Jesse Plemons) care decide să o răpească pe directoarea generală a unui mare grup farmaceutic (Emma Stone), convins că aceasta este de fapt o extraterestră hotărâtă să distrugă umanitatea.

Este ediția cu numărul 82 a festivalului care aduce în orașul-lagună producții de top ce pot ajunge ulterior la Oscar.

