O mandibulă veche de 1,8 milioane de ani, descoperită în Georgia

Arheologii din Georgia au găsit o mandibulă veche de 1,8 milioane de ani, aparţinând unei specii primitive de om. Descoperirea ar putea aduce date esenţiale despre cele mai timpurii aşezări umane preistorice din Eurasia.

Situl georgian Orozmani – mai mic decât două locuri de parcare, dar bogat în istorie – a adus la lumină cele mai vechi rămăşiţe ale primilor oameni descoperite până acum în afara Africii. Acestea oferă indicii despre modul de viaţă al Homo erectus, o specie de vânători-culegători care, potrivit oamenilor de ştiinţă, a început să migreze în urmă cu aproximativ două milioane de ani.

Maxilarul inferior a fost găsit la o distanţă de aproximativ 100 de kilometri sud-vest de capitala Georgiei, Tbilisi, unde arheologii au descoperit în 2022 un dinte aparţinând unui om primitiv din aceeaşi perioadă.

În cadrul acestei ultime descoperiri, arheologii au găsit şi fosile de animale, printre care cele ale unor exemplare de tigru cu dinţi-sabie, elefant, lup, cerb şi girafă, precum şi mai multe unelte de piatră.

