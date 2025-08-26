Un bărbat a câștigat cel mai mare premiu din istoria unei loterii din SUA cu 162 de bilete cu aceleași numere

Un bărbat din Carolina de Sud a câștigat cel mai mare premiu din istoria unei loterii din SUA într-un mod inedit. Acesta a cumpărat 162 de bilete identice la loteria Pick 4, pe care a cheltuit suma de 339 de dolari, adică 289 de euro.

Cele 162 de bilete i-au adus un câştig de 811.000 de dolari, echivalentul a 691.831 de euro. Este cea mai mare sumă pe care a câştigat-o vreodată un singur jucător la loteria Pick 4.

Când a fost întrebat de ce a cumpărat atâtea bilete identice, bărbatul a spus că a avut „un sentiment bun“ în legătură cu combinaţia de numere 1, 7, 3 şi 1.

„Am fost încântat, desigur“ a spus norocosul câştigător.

Bărbatul nu a fost singurul norocos al zilei. Un alt jucător care se afla în același magazin a auzit bărbatul vorbind despre sentimentul său de noroc și a decis să joace aceleași numere, câștigând 25.400 de dolari, echivalentul a 21.667.

