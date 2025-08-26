Ministrul Finanțelor : Proprietarii reali ai firmelor nu se vor mai putea ascunde în spatele SRL-urilor de 1 leu

Ministerul Finanțelor a propus noi praguri pentru capitalul social al firmelor, acestea urmând să fie discutate marți în coaliție. În forma inițială a proiectelor din pachetul 2 de măsuri fiscale, era propusă creșterea capitalului social minim la 8.000 lei pentru SRL-uri, însă această formă nu a fost agreată în coaliție. Astfel, Ministerul Finanțelor a venit cu un nou proiect care va fi analizat de reprezentanții PSD, PNL, USR, UDMR și ai Minorităților naționale. „Practic, oricine are 1.000 de lei poate înființa azi 1.000 de SRL-uri”, argumentează Alexandru Nazare.

„În urma dezbaterii publice și a numeroaselor sugestii pe care le-am primit din mediul antreprenorial, noua propunere introduce un sistem adaptiv, corelând suma capitalului social cu dimensiunea afacerii”, a anunțat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor.

Noile praguri propuse de Ministerul Finanțelor:

În cazul companiilor cu venituri mai mici de 395.000 lei, capitalul social minim propus este de 500 lei

Companii cu venituri între 395.000 și 7.000.000 lei, capitalul social minim devine 5.000 lei

Iar în cazul firmelor cu venituri de peste 7.000.000 lei, capitalul social minim propus devine 90.000 lei

Mai exact, pentru societățile nou-înființate, capitalul social minim pornește de la 500 lei. „Odată cu creșterea activității, crește și capitalul social minim”, a precizat Nazare.

Potrivit ministrului, majorările de capital efectuate până la 31 decembrie 2026 vor beneficia de o reducere cu 50% a tarifului de publicare în Monitorul Oficial, dacă modificarea privește doar capitalul social.

Alexandru Nazare: Astăzi, oricine are 1.000 de lei poate înființa azi 1.000 de SRL-uri

Ministrul Finanțelor susține că este necesară modificarea pragului minim pentru înființarea SRL-urilor deoarece situația actuală a dus la creșterea numărului de firme-fantomă.

„Azi, în România, poți înființa o firmă cu 1 leu capital social. Aceastǎ sumǎ modicǎ a avut rolul inițial de a susține start-up-urile, dar a generat si efecte negative: apariția a numeroase firme-fantomă.

Practic, oricine are 1.000 de lei poate înființa azi 1.000 de SRL-uri. Ceea ce s-a și întâmplat, ducând la apariția generalizată a fenomenului de firme – fantomă: companii fără activitate economică reală, folosite pentru a acumula datorii către parteneri și către stat, după care dispar. Multe dintre ele fac parte din rețele de fraudă de tip carusel TVA sau din mecanisme prin care se ascund adevărații beneficiari ai unor tranzacții ilegale”, a explicat Nazare.

Potrivit acestuia, companiile corecte sunt păgubite de parteneri fictivi, firme care existǎ doar pe hârtie, iar statul pierde miliarde de lei din taxe și impozite neîncasate.

În opinia ministrului, după aplicarea noilor praguri, rețelele de firme-fantomă vor ieși la suprafață sau se vor închide.

„Proprietarii reali ai firmelor nu se vor mai putea ascunde în spatele SRL-urilor de 1 leu”, a precizat ministrul.

Care este capitalul social minim în alte țări

România este una dintre țările cu cel mai mic capital social cerut la înființarea unui SRL, a afirmat Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, în multe alte state, sumele sunt semnificativ mai mari, precum Austria (10.000 EUR), Germania (25.000 EUR), Slovenia (7.500 EUR), Ungaria (7.500 EUR).

„Există și țări europene cu un capital social simbolic, de 1 EUR, dar acestea nu au problema masivă a firmelor-fantomă și nici deficitul bugetar record al României – cel mai mare din UE, cauzat în mare parte de slaba colectare”, a afirmat Alexandru Nazare.

Citește și: Preoţii și călugărițele ortodocși și catolici refuză să plece din oraşul Gaza