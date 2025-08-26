O familie a ales numele propriului copilul cu ajutorul lui … Chat GPT!

ChatGPT a început să influențeze exagerat de mult deciziile oamenilor. Inteligența artificială nu mai influențează doar domeniul tehnologic, profesional sau educațional, ci a ajuns acum și la registrul civil. În Columbia, un cuplu a decis să își înscrie fiica nou-născută cu numele Chat Yipiti, un nume care amintește fonetic de Chat GPT.

Registrul Național al Columbiei a confirmat că legislația le permite părinților să aleagă liber numele copiilor lor. Totuși, instituția a precizat că poate interveni în cazurile în care numele este ofensator sau aduce atingere demnității copilului. De pildă, în trecut au fost respinse înscrieri precum „Miperro” (câinele meu) sau „Satanás” (satana).

Deocamdată, Chat Yipiti ar fi singura persoană din Columbia cu acest nume. Cazul a deschis o dezbatere socială despre limitele libertății părinților și despre impactul pe care îl pot avea numele neobișnuite asupra vieții viitoare a unui copil. „Yipiti” nu are o semnificație proprie în spaniolă. Este doar o scriere fonetică a felului în care mulți vorbitori de spaniolă pronunță GPT („jee-pee-tee”, adică „yipiti”).

