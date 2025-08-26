Cele mai bune flori și plante de pus în pământ în septembrie

Primăvara poate părea departe atunci când toamna își intră în drepturi, însă septembrie este momentul ideal pentru a planta soiuri care vor prospera odată cu venirea sezonului cald. Temperaturile mai scăzute și ploile frecvente din această perioadă creează condiții excelente pentru dezvoltarea plantelor.

Cea mai mare parte a dezvoltării are loc sub pământ în acest sezon, iar o udare temeinică acum le va pregăti pentru iarnă și le va ajuta să se dezvolte primăvara cu un necesar redus de apă, potrivit Real Simple.

Iată cele mai bune cinci lucruri pe care să le plantezi acum pentru o grădină înfloritoare în martie:

1. Allium (usturoi, ceapă, șalotă, arpagic)

Usturoiul, șalota, ceapa și arpagicul se plantează cel mai bine în luna septembrie, deși, în zonele cu climă caldă, perioada se poate extinde până la sfârșitul lui noiembrie.

„Plantează bulbii cu câteva săptămâni înainte de prima înghețare”, spune Rachel Shrock de la Urban Farmer. „Toate aceste plante pot rezista peste iarnă și vor fi gata pentru recoltat primăvara.” Scopul este ca rădăcinile să se dezvolte puternic înainte ca pământul să înghețe.

2. Spanac

Asemenea altor plante din această listă, cheia plantării toamna este dezvoltarea rădăcinilor înainte de venirea frigului. Spanacul ar trebui plantat când temperaturile încep ușor să scadă, ceea ce în funcție de zonă poate fi în septembrie sau mai târziu. „În această perioadă, poți recolta frunzele exterioare ale spanacului pentru a încuraja creșterea continuă,” spune Cowan. „Protejează-l pe timpul iernii cu un tunel de protecție, folie de acoperire sau un clopot, în special în regiunile reci.

Odată cu încălzirea vremii, va apărea o explozie de frunze proaspete, gata de recoltat.” Ea adaugă că spanacul este foarte rezistent și poate supraviețui la temperaturi extrem de scăzute, mai ales dacă are izolație naturală de la zăpadă.

3. Plante perene

„Toamna este un moment excelent pentru a planta perenele,” explică Georgia Clay. Ea recomandă echinacea, în special soiul Panama coneflower de la Monrovia. „Are flori roșii intense și tulpini închise la culoare, producând o mulțime de flori.” Totuși, ea avertizează că echinaceea, fiind rezistentă la secetă, nu suportă bine solul umed – așadar, în zonele cu multă umiditate, ar fi mai bine să aștepți primăvara.

4. Lalele și alte bulboase

„Bulbii sunt plantația de toamnă cea mai sigură care aduce flori primăvara,” spune Cowan. „Preferatele mele pentru zonele mai reci sunt lalelele, dar și zambilele, ghioceii și brândușele.”

Rachel Shrock este de acord și adaugă narcisele pe listă, subliniind că bulbii trebuie plantați înainte ca solul să înghețe, deoarece au nevoie de o perioadă de frig pentru a ieși din repaus vegetativ și pentru a dezvolta rădăcini.

5. Pruni

Toți experții sunt de acord că toamna este momentul potrivit pentru a planifica grădina de primăvară și vară, iar acest lucru include și plantarea pomilor fructiferi. Clay recomandă prunii în mod special.

Deși majoritatea soiurilor nu sunt autofertile, este bine să plantezi un prun împreună cu un soi polenizator compatibil pentru o producție mai bună de fructe. Asigură-te că îl plantezi într-un loc care va primi între 6 și 8 ore de soare pe zi în sezonul de creștere.

