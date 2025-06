Cipru aşteaptă 100.000 de turişti români în vacanţă anul acesta

Cipru aşteaptă 100.000 de turişti români în acest an, în creştere de la 95.000 de vizitatori din România anul trecut, a declarat Kostas Koumis, ministrul adjunct al Turismului din Cipru.

Cei mai mulţi turişti care vizitează Cipru vin din Regatul Unit, Israel, Polonia, Grecia şi Suedia, iar România este o piaţă extrem de promiţătoare, spune oficialul, citat de News.ro.

„Anul trecut, am înregistrat o performanţă record. Numărul vizitatorilor a depăşit 4 milioane pentru prima dată, mai exact am avut 4.040.000 vizitatori. Am observat cum multe pieţe au raportat creşteri, România a fost printre aceste pieţe. Doar din România am primit 95.000 de turişti anul trecut, ceea ce a fost o cifră record, şi suntem foarte siguri că anul acesta vom depăşi 100.000 de vizitatori”, a declarat Kostas Koumis, ministrul adjunct al Turismului din Cipru.

În ceea ce priveşte primele trei luni ale anului, Cipru a înregistrat o creştere de 6,5% a numărului de turişti din toată lumea, faţă de anul anterior, dar şi o creştere de 35% a veniturilor din turism. În plus, Cipru a investit foarte mult şi în promovare şi marketing.

