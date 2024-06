Miliardarul Rupert Murdoch s-a căsătorit, la 93 de ani, cu fosta soacră a oligarhului rus Abramovici

Miliardarul Rupert Murdoch, un mogul al presei americane, de 93 de ani, s-a căsătorit pentru a cincea oară, sâmbătă, 1 iunie, la podgoria sa din California. Mireasa este Elena Zhukova, de 67 de ani, biolog rus la pensie şi fosta soacră a oligarhului rus Roman Abramovici.

S-a zvonit că magnatul avea o relaţie cu Zhukova la scurt timp după ce logodna sa cu Ann Lesley Smith a fost ruptă brusc, în aprilie 2023.

Născut în Australia, Murdoch, care are şase copii, este preşedinte emerit al News Corporation, care deţine Fox News, Wall Street Journal, The Sun şi The Times. El a renunţat la funcţia de preşedinte al Fox şi News Corp anul trecut, lăsându-l pe fiul său Lachlan să conducă ambele companii.

Murdoch şi Zhukova s-ar fi cunoscut la o petrecere organizată de una dintre fostele sale soţii, antreprenoarea de origine chineză Wendi Deng.

Celelalte foste soţii ale sale sunt Patricia Booker, însoţitoare de bord australiană, Anna Mann, jurnalistă de origine scoţiană, şi Jerry Hall, model şi actriţă americană.

Zhukova a fost căsătorită cu miliardarul rus al petrolului Alexander Zhukov, iar fiica lor Dasha – femeie de afaceri şi de societate – a fost căsătorită cu oligarhul rus Roman Abramovici până în 2017.

