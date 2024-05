(VIDEO) Comori antice dispărute de la British Museum. FBI investighează cazul

FBI investighează vânzarea către cumpărători americani a ceea ce se suspectează a fi sute de comori de la British Museum.

Agenția americană de aplicare a legii a ajutat și la returnarea a 268 de articole, despre care muzeul susține că îi aparțin, care au fost vândute unui colecționar din Washington DC.

British Museum a anunțat anul trecut că pietre prețioase antice, bijuterii și alte obiecte din colecția sa au fost dispărute, furate sau deteriorate.

Un cumpărător, cu sediul în New Orleans, a declarat pentru BBC că un agent FBI i-a trimis un e-mail cerându-i informații despre două piese pe care le cumpărase de pe eBay.

Agentul FBI a spus că ajută Poliția Metropolitană să investigheze obiectele dispărute sau furate din muzeu.

Cumpărătorul a spus că nu mai este în posesia niciunei pietre prețioase și nu crede că acestea au fost găsite de autorități. FBI nu i-a cerut mai multe informații.

1.500 de articole furate sau dispărute

British Museum spune că despre 1.500 de articole pe care le estimează că sunt furate sau dispărute, 626 au fost recuperate până acum. Încă 100 au fost găsite, dar nu au fost încă aduse înapoi.

Marea majoritate a obiectelor despre care muzeul crede că au fost furate au fost necatalogate și este încă în proces de căutare a modalităților de a dovedi că provin din colecția sa. În unele cazuri, colecționarii sunt de acord să doneze obiecte muzeului, astfel încât personalul să le poată evalua.

Un curator senior, Peter Higgs, este acuzat de Muzeul Britanic că a furat, a deteriorat, a topit și a vândut artefacte antice. El neagă acuzațiile.

Potrivit documentelor judecătorești dintr-un dosar civil pe care muzeul îl aduce împotriva doctorului Higgs, se crede că acesta a furat articole timp de cel puțin un deceniu, vânzând în mare parte articole neînregistrate din depozitele muzeului.

Muzeul crede că doctorul Higgs, care a fost concediat, a vândut articole la cel puțin 45 de cumpărători pe eBay.

Dr. Higgs apără cererea civilă împotriva lui.

Nimeni nu a fost arestat sau acuzat de vreo infracțiune

Trei cumpărători au spus că vânzătorul „sultan1966” s-a prezentat drept „Paul Higgins” sau „Paul” pe eBay sau prin e-mail.

Potrivit documentelor instanței, muzeul spune că dr. Higgs a recunoscut că acest cont „sultan1966“ îi aparținea.

Cumpărătorul din New Orleans, Tonio Birbiglia, a declarat pentru BBC că a cumpărat două articole de la sultan1966.

Am confirmat acest lucru prin încrucișarea înregistrărilor eBay la care se referă FBI cu chitanțele lui Birbiglia.

Muzeul Britanic nu a examinat încă aceste articole, așa că trebuie să stabilească încă dacă erau din colecția sa.

Una era o bijuterie de ametist care înfățișează un Cupidon – zeul roman al iubirii – călărind un delfin, pe care Birbiglia a cumpărat-o cu 42 de lire sterline în mai 2016.

Celălalt era o bijuterie portocalie de scarabeu pe care a cumpărat-o cu 170 de lire sterline. Birbiglia și-a trimis plata pentru acest articol într-un cont PayPal înregistrat sub adresa de e-mail personală a doctorului Higgs.

Cumpărătorul, interogat

Birbiglia, care lucra la o galerie de antichități la acea vreme, a spus că a fost „complet șocat” când FBI l-a contactat. El a spus că probabil a cumpărat pietrele prețioase pentru a le vinde, adăugând „Nici măcar nu-mi amintesc nimic”.

Domnul Birbiglia ia spus agentului special că nu își amintește nimic despre pietre prețioase. El a cerut FBI mai multe informații, cum ar fi imagini, pentru a putea încerca să identifice unde ar fi putut ajunge.

Nici agentul FBI, nici muzeul, nici poliția britanică nu l-au urmărit – a spus Birbiglia – așa că cele două pietre prețioase nu au fost încă depistate de autorități.



BBC înțelege că FBI a asistat și la investigarea a 268 de articole din zona Washington DC care au fost vândute de același vânzător.

O sursă apropiată cumpărătorului a declarat pentru BBC că a cumpărat articole de la sultan1966 prin eBay – ulterior a tratat direct cu același vânzător prin e-mail – și că a plătit până la 7.000 de lire sterline pentru articole. Potrivit sursei, vânzătorul a folosit numele de „Paul Higgins” în timpul tranzacțiilor.

BBC consideră că pietrele prețioase au fost acum predate Muzeului Britanic, unde se lucrează pentru a dovedi proprietatea.

Bijuterii din British Museum de vânzare pe eBay

Dar SUA nu este singurul loc în care ar fi putut ajunge articolele vândute de vânzător.

Dealerul danez de antichități Dr. Ittai Gradel, care a alertat primul muzeu cu privire la furturi, a urmărit artefacte care au fost vândute cumpărătorilor din mai multe orașe – inclusiv Hamburg, Köln, Paris și Hong Kong.

Unele dintre pietrele prețioase pe care le-a cumpărat el însuși cu bună-credință și apoi le-a vândut unui alt colecționar privat, au ajuns să fie expuse în Deutsches Edelsteinmuseum din Idar-Oberstein, Germania. Au fost împrumugate la muzeu pentru o expoziție.

Se crede că o bijuterie este un cap rar, din secolul al II-lea, al eroului grec Hercule, făcut din obsidian, un tip de sticlă vulcanică.

Estimată că valorează mii de lire sterline, bijuteria a fost una dintre exponatele premiate și a apărut ca o fotografie de pagină întreagă la începutul catalogului expoziției.

Prețuri mici pentru obiiecte rare

În 2017, Dr. Ittai Gradel a plătit 300 de lire sterline pentru articol, care a fost oferit într-o afacere privată sub pseudonimul folosit de Dr Higgs – Paul Higgins.

În e-mailurile văzute de BBC, doctorului Gradel i s-a spus de către vânzător că îi aparține fratelui său, care a moștenit-o de la bunica lor.

„Cred că este din sticlă – un cap mic foarte frumos modelat, de aproximativ 3 cm înălțime. Nu știu dacă te interesează astfel de lucruri, dar dacă ești, suntem deschiși la oferte”, a scris vânzătorul.

Cele două pietre prețioase sunt necatalogate, dar Muzeul Britanic consideră că provin din colecția sa. De atunci, au fost aduse înapoi în Marea Britanie și predate personalului muzeului.

