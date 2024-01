A murit actorul David Gail, iubitul Brendei din „Beverly Hills 90210”

Actorul american David Gail, cunoscut pentru rolurile interpretate în serialele de televiziune „Beverly Hills, 90210” şi „Port Charles” – un spinoff al producţiei „General Hospital” -, a murit la vârsta de 58 de ani, informează revista Variety, transmite Agerpres.

Decesul artistului american a fost confirmat de sora lui, Katie Colmenares, prin intermediul unui mesaj publicat sâmbătă pe Instagram.

David Gail l-a interpretat în opt episoade pe Stuart Carson, logodnicul Brendei Walsh, personajul jucat de Shannon Doherty, în serialul pentru adolescenţi „Beverly Hills, 90210”. A devenit apoi cel de-al doilea actor care l-a jucat pe medicul Joe Scalon în „Port Charles”, preluând acel rol de la Michael Dietz în 1999. A jucat în 216 episoade ale serialului „Port Charles”, difuzat de postul ABC.

David Gail a debutat în televiziune în 1990 în serialul „Growing Pains”

David Gail s-a născut pe 27 februarie 1965 în oraşul Tampa din statul american Florida. A debutat în televiziune în 1990 în serialul „Growing Pains”.

Pe lângă rolurile din „Beverly Hills, 90210” şi „Port Charles”, artistul american s-a făcut remarcat şi în alte seriale TV de succes, cum ar fi „Savannah”, „The Round Table”, „Matlock”, „Murder, She Wrote”, „Robin’s Hoods” şi „JAG”.

În cinematografie, a jucat în filme precum „Some Girls” (1998), „Bending All the Rules” (2002), „Perfect Opposites” (2004) şi „The Belly of the Beast” (2008).

