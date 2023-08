O companie aeriană își cântărește pasagerii înainte de a se îmbarca în avion

O companie aeriană din Coreea le cere pasagerilor și…greutea, înainte de a se urca în avion. Pasagerii care zboară cu Korean Air în următoarele câteva săptămâni li se poate cere să facă un pas suplimentar înainte de îmbarcare și anume să se urce pe cântar.

Cu toate acestea, politica nu are nimic de-a face cu greutatea propriu-zisă a călătorilor. Korean Air este una dintre numeroasele companii aeriene din întreaga lume care trebuie să obțină periodic date despre greutatea avionului, potrivit CNN.

Această decizie nu este luată de companiile aeriene

Atât pasagerii, cât și bagajele vor fi cântărite anonim. Datele vor fi apoi partajate Ministerului Terenului, Infrastructurii și Transporturilor din țară. Dacă un pasager ar prefera să nu fie colectate datele de greutate, Korean Air confirmă că poate renunța informând un membru al personalului. Deși unii călători ar putea fi surprinși să fie rugați să urce pe un cântar, această decizie nu este luată de companiile aeriene. Este adesea impusă de autoritățile de reglementare guvernamentale ale companiilor aeriene.

Air New Zealand a desfășurat un program similar

La începutul acestui an, Air New Zealand a desfășurat un program similar cu unii dintre clienți care zboară pe rutele sale internaționale. Este vorba de distanța ultralungă dintre Auckland și JFK din New York.

„Știm că a urca pe cântar poate fi descurajantă. Dorim să asigurăm clienții noștri că nu există niciun afișaj vizibil nicăieri. Nimeni nu vă poate vedea greutatea, nici măcar noi”, a spus atunci un reprezentant de la Air NZ

Odată strânse datele, acestea ajută companiile aeriene să ia decizii cu privire la nevoile de combustibil și la distribuția greutății la bord

