S-a născut singura girafă fără pete din lume

Singura girafă fără pete din lume s-a născut la o grădină zoologică din Tennessee, SUA, informează Digi24.

Puiul, o femelă, a venit pe lume pe data de 31 iulie. Are o culoare maro uniformă, iar de pe corp lipsesc cu desăvârșire petele distinctive pentru care sunt cunoscute girafele, pe lângă gâtul lor foarte lung.

Grădina zoologică Brights a transmis că girafa are deja aproape 2 metri înălțime și este îngrijită cu atenție de mama ei și de angajați.

Specialiștii spun că se întâmplă extrem de rar ca o girafă se se nască fără petele caracteristice, care servesc în primul rând la camuflaj. Pielea de sub pete are, de asemenea, un sistem de vase de sânge care le permite girafelor să elibereze căldură prin centrul fiecărui „petec”, oferind astfel o formă de reglare termică. Fiecare girafă – cu excepția celei născute în Tennessee – are un model unic al petelor, iar cercetătorii cred că acesta este moștenit de la mame.

Grădina zoologică Brights speră că nașterea acestei girafe deosebite va atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă specia. Cel mai înalt animal din lume este amenințat din cauza reducerii habitatului său din Africa, dar și din cauza braconajului.

Grădina zoologică a anunțat un concurs pentru alegerea unui nume pentru puiul de girafă. Opțiunile selectate sunt Kipekee, care înseamnă „unic” în swahili, Firayali, care înseamnă neobișnuit, Shakiri, care înseamnă „cea mai frumoasă”, și Jamella, care este „o mare frumusețe”.

Citește şi: Cinci morţi după ce o ploaie torenţială a inundat sistemul de canalizare din Moscova