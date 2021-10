Program INSPIRE Cinema Craiova Mercur 29 Octombrie – 04 Noiembrie

Eternals 3D / Eternii Avanpremiera

Regia: Chloé Zhao

Cu: Richard Madden, Angelina Jolie, Gemma Chan, Kit Harington, Salma Hayek

Gen Film: Actiune, Aventuri, Drama, Fantastic, SF

Durată: 162 min

Rating: AP 12

„Eternii”, de la Marvel Studios, urmărește un grup de eroi nemuritori care au protejat Pământul și i-au modelat istoria și civilizațiile de la începutul timpului.

Când creaturile monstruoase numite Deviants, demult considerate pierdute în timp, revin în mod misterios, Eternii sunt obligați să se reunească pentru a apăra din nou omenirea.

Joi 19:30; 20:15

Monster Family 2 / Familia Monstrulescu 2 Avanpremiera

Regia: Holger Tappe

Cu: Jessica Brown Findlay, Emily Carey, Nick Frost

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie

Durată: 108 min

Rating: AG

Pentru a-i elibera pe Baba Yaga și Renfield de ghearele vănătoarei de monștri Mila Starr, familia Wishbone se transformă încă o dată într-un vampir, monstrul lui Frankenstein, o mumie și un vârcolac. Ajutați și încurajați de cei trei lilieci ai lor de companie, familia Monstrulescu pornește într-o călătorie în jurul lumii pentru a-și salva prietenii. Cu ocazia asta își fac noi cunoștințe monstruoase și realizează, în cele din urmă, că „nimeni nu este perfect” – chiar și cei cu defecte pot găsi fericirea.

Dublat: Sambata, Duminica 12:45; 14:45

Micuta Dorothy

Regia:

Cu: Alexandra Giurca, Razvan Raduta, Ciprian Chiriches, Andrei Mihalcea, Adrian Radulescu

Gen Film: Teatru

Durată: 70 min

Rating: AG

Micuta Dorothy, pornita in cautarea lui Oz, este insotita in aventurile sale de Tic-Tic, catelusul sau, si de prietenii sai, Sperie-Ciori, Omul de Tinichea si Leul Papanas, povestea lui Dorothy fiind, de fapt, o lectie despre forta prieteniei, despre curaj si despre importanta acestora in depasirea tuturor greutatilor.

Dublat: Sambata 11:30

Antlers / Spirite întunecate

Regia: Scott Cooper

Cu: Keri Russell, Jesse Plemons, J.T. Corbitt, Graham Greene

Gen Film: Drama, Horror, Mister

Durată: 104 min

Rating: IM 18

O profesoară dintr-un orășel din Oregon și fratele ei, șeriful, devin legați de un băiețel, elev al femeii, care ascunde un secret înfricoșător.

Vineri pana Joi 18:30; 20:45

Last Night in Soho / A fost odată-n Soho

Regia: Edgar Wright

Cu: Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Diana Rigg

Gen Film: Drama, Horror, Thriller

Durată: 121 min

Rating: N 15

Eloise, desginer de modă aspirantă, poate să se întoarcă prin căi misterioase în anii ’60, unde întâlnește o cântăreață uluitor de frumoasă și de talentată, pe numele ei, Sandie. Dar strălucirea nu este ceea ce pare a fi, iar visele din trecut încep să se transforme în ceva mult mai întunecat și mai înfricoșător.

Vineri pana Joi 18:00; 20:30

The Wolf and the Lion

Regia: Gilles de Maistre

Cu: Graham Greene, Charlie Carrick, Molly Kunz, Evan Buliung, Rhys Slack

Gen Film: Aventuri, Familie

Durată: 104 min

Rating: AG

După moartea bunicului ei, Alma, în vârstă de 20 de ani, decide să se întoarcă la casa ei din copilărie – o insulă mică în inima pădurii maiestuoase canadiene. În timp ce este acolo, ea salvează doi pui neajutorați: un lup și un leu. Ȋntre ei se va crea o legătură specială, dar lumea lor se prăbușește în momentul în care pădurarul descoperă animalele și le ia. Cei doi frați pui vor înceape acum o călătorie plină de pericole prin Canada pentru a se reuni cu Alma.

Dublat: Vineri, Luni pana Miercuri 12:45; 15:15

Sambata, Duminica, Joi 15:15

Subtitrat: Vineri pana Joi 15:50

Dune 3D

Regia: Denis Villeneuve

Cu: Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Zendaya, Timothée Chalamet

Gen Film: Actiune, Drama, SF

Durată: 160 min

Rating: AP 12

Călătoria mitică și emoționantă din „Dune” spune povestea lui Paul Atreides, un tânăr strălucit și talentat, născut într-un mare destin, dincolo de înțelegerea sa, care trebuie să meargă pe cea mai periculoasă planetă din univers pentru a asigura viitorul familiei și poporului său. Pe măsură ce forțele malefice izbucnesc într-un conflict legat de exclusivitatea pentru furnizarea celei mai prețioase resurse din univers, care se regăsește doar pe această planetă – resursă capabilă să deblocheze cel mai mare potențial al umanității – vor supraviețui doar cei care își pot cuceri frica.

Vineri pana Miercuri 13:15; 14:30; 16:25; 19:30; 20:00

Joi 13:15; 14:30; 16:25; 20:00

Halloween Kills / Halloween: Noaptea crimelor

Regia: David Gordon Green

Cu: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Anthony Michael Hall, Will Patton

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 111 min

Rating: IM18

La câteva minute după ce Laurie Strode (Curtis), fiica ei Karen (Judy Greer) și nepoata Allyson (Andi Matichak) îl lasă pe monstrul mascat Michael Myers în cușcă, arzând în pivnița casei lui Laurie, Laurie este dusă de urgență la spital cu răni care îi pun viața în pericol, convinsă fiind că l-a ucis în cele din urmă pe cel care o torturează de o viață.

Dar când Michael reușește să se elibereze din capcana lui Laurie, acesta o ia de la capăt cu baia de sânge ritualică. În timp ce Laurie se luptă cu durerea și se pregătește să se apere împotriva lui, tot orașul Haddonfield i se alătură ca să se ridice împotriva monstrului de neoprit.

Vineri pana Joi 17:25; 19:45

Ron’s Gone Wrong 3D / Ron o ia razna

Regia: Sarah Smith, Jean-Philippe Vine, Octavio E. Rodriguez

Cu: Olivia Colman, Jack Dylan Grazer, Ed Helms, Rob Delaney, Zach Galifianakis

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 111 min

Rating: AG

Barney, un școlar de 11 ani, neîndemânatic din punct de vedere social, este ultimul copil din oraș care primește un prieten robot, un dispozitiv cu cea mai complexă tehnologie din lume și cea mai recentă nebunie de pe piață. El îl primește pe Ron, un robot care funcționează defectuos și nu își poate controla setările. Așa că Barney va încerca să-l învețe pe Ron cum să fie om.

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 13:00

Sambata, Duminica 12:00; 13:00

The Last Duel / Ultimul duel

Regia: Ridley Scott

Cu: Matt Damon, Jodie Comer, Ben Affleck

Gen Film: Drama, Istoric

Durată: 147 min

Rating: N 15

Carrouges e un cavaler respectat, reputat pentru curajul și priceperea pe câmpul de luptă. Le Gris este un nobil normand, faimos pentru inteligența și elocvența sa. Soția lui Carrouges, Marguerite, acuză că a fost agresată de Le Gris, acuzație pe acesta o neagă; ea insistă să facă publice detalii despre presupusa agresiune, ceea ce este văzut ca un act extrem de curaj și, totodată, de sfidare, care îi pune viața în pericol. Așa se ajunge la duel, o soluție crudă care le pune tuturor viața în mâinile Domnului.

Vineri pana Joi 15:30

Venom: Let There Be Carnage 3D / Venom: Să fie carnagiu

Regia: Andy Serkis

Cu: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson

Gen Film: Actiune, Horror, SF

Durată: 102 min

Rating: N 15

Eddie deja s-a obișnuit cu viața în simbioză, deși traiul cu Venom numai comod nu este. Doar îl cunoaștem: imprevizibil și mucalit, obraznic și carismatic, se pricepe ca nimeni altul să provoace pe toată lumea. Doar nu se împiedică un extraterestru aparte de un reporter obraznic și cu gura mare care-i servește drept gazdă! Mai ales când i-e foame! Doar că acum nu se mai ciondănesc non-stop doar între ei: când reporterul are șansa istorică de a-i lua un interviu lui Cletus, Venom (până acum, fără rival) face cunoștință cu un nou simbiot, mult mai puternic și mai agresiv: Carnage – arma prin care asasinul în serie încarcerat de mulți ani vrea să semene haos în lume pentru a se răzbuna pentru suferințele îndurate

Vineri pana Miercuri 17:45; 20:15

Joi 14:50; 17:45

The Addams Family 2

Regia: Greg Tiernan, Conrad Vernon, Kevin Pavlovic

Cu: Chloë Grace Moretz, Charlize Theron, Oscar Isaac, Bill Hader, Nick Kroll

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 98 min

Rating: AG

În această continuare a animației din 2019, Morticia și Gomez sunt deranjați de faptul că Wednesday și Pugsley cresc și nu mai vor să petreacă timp cu restul familiei.

Pentru a-și reclădi legăturile de familie, decid să plece toți cu camperul lor bântuit într-o vacanță. Aventura prin America îi aduce în tot felul de situații hilare, cu personaje stranii.

Dublat: Vineri, Luni pana Miercuri 14:50

Sambata, Duminica 11:45

Joi 12:45

No Time to Die 3D / Nu e vreme de murit

Regia: Cary Joji Fukunaga

Cu: Ana de Armas, Naomie Harris, Daniel Craig, Ralph Fiennes, Léa Seydoux

Gen Film: Actiune, Aventuri, Thriller

Durată: 168 min

Rating: AP 12

Bond a părăsit serviciile secrete. Dar liniștea lui este de scurtă durată, iar vechiul său prieten Felix Leiter de la CIA își face apariția și îi cere ajutorul, conducându-l pe Bond pe urmele unui ticălos misterios, înarmat cu o nouă tehnologie periculoasă.

Vineri pana Joi 17:00

PAW Patrol: The Movie / Patrula cățelușilor: Filmul

Regia: Cal Brunker

Cu: Iain Armitage, Will Brisbin, Ron Pardo, Marsai Martin, Yara Shahidi, Kim Kardashian West

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 93 min

Rating: AG

Patrula cățelușilor a pornit într-o nouă misiune! Când cel mai mare rival al lor, Humndinger, devine primar în orășelul vecin, Orașul Aventurii, și începe să semene haos în calea lui împreună cu o bandă de pisici neobrăzate, Ryder își adună echipa de cățeluși pentru a înfrunta cea mai mare provocare din cariera lor! În timp ce unul dintre cățeluși trebuie să se împace cu trecutul lui în Orașul Aventurii, echipa își găsește un aliat nou, pe descurcărețul șoricar Liberty. Împreună, înarmați cu gadgeturi nemaivăzute și cu echipament high-tech, Patrula se luptă pentru a salva cetățenii din Orașul Aventurii!

Dublat: Vineri pana Joi 13:50

Luca 3D

Regia: Enrico Casarosa

Cu: Maya Rudolph, Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Giacomo Gianniotti, Jim Gaffigan

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie

Durată: 100 min

Rating: AG

Luca, un băiețel simpatic, trăiește o vară de neuitat pe Riviera italiană, plină de gelato, paste și nenumărate plimbări pe scuter. Luca împărtășește aceste aventuri cu noul său cel mai bun prieten, dar toată distracția este amenințată de un secret profund ținut: el este un monstru marin dintr-o altă lume, chiar de sub suprafața oceanului.

Dublat: Sambata, Duminica 12:30