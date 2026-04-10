Minoră de 14 ani, căutată de polițiștii din Vâlcea

Polițiștii municipiului Râmnicu Vâlcea o caută pe Becheanu Elena-Cătălina, în vârstă de 14 ani, care ar fi plecat în mod voluntar de la domiciliul său din municipiu, în noaptea de 9 spre 10 aprilie, fără a mai reveni până în prezent.

Sesizarea a fost efectuată de către mama acesteia, în cursul zilei de astăzi.

La momentul plecării, minora era îmbrăcată cu un tricou de culoare verde, pantaloni de trening de culoare neagră și o geacă de piele de culoare neagră, informează IPJ Vâlcea.

Semnalmente: înălțime aproximativ 1,70 m, greutate circa 70 kg, ochi căprui, păr lung, șaten.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la această persoană sunt rugate să apeleze de urgență numărul unic 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Citeşte şi: Oana Țoiu anunță finalizarea acordului MECEA: România și SUA lansează un program de schimburi oficiale