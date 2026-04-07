Vâlcea: Bărbat arestat pentru violență în familie

Polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Milcoiu au reținut pentru 24 de ore un bărbat în vârstă de 56 de ani, din comuna Galicea, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

În seara zilei de 5 aprilie 2026, în jurul orei 22:00, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat și-ar fi agresat concubina, la domiciliul comun din comuna Galicea.

„La fața locului, polițiștii au stabilit că bărbatul ar fi lovit femeia, în vârstă de 42 de ani, cu o greblă în zona capului, precum și cu pumnii și picioarele în zona corpului. În urma agresiunii, victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Deși femeia nu a dorit să formuleze plângere penală și a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, polițiștii s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal.

Astfel, în baza probatoriului administrat și sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de bărbat, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vâlcea", potrivit IPJ Vâlcea.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea a admis propunerea de arestare preventivă formulată de procurorul de caz, fiind emis, pe numele bărbatului de 56 de ani, un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiști pentru documentarea întregii activități infracționale.

Reamintim că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

