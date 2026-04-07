Tânăr transportat la spital în stare gravă după ce o trotinetă electrică pusă la încărcat a explodat într-un apartament

În urma unei explozii într-un apartament din București, un tânăr a ajuns în stare gravă la spital. Din primele informații, acesta avea o trotinetă electrică la încărcat care a luat foc după ce s-a supraîncălzit.

Tânărul ar fi încercat să stingă singur flăcările, dar s-a ales cu arsuri grave. Imediat, a avut loc o explozie care a spulberat totul în apartamentul de la etajul 10 al imobilului, conform digi24.ro.

Tânărul a ajuns de urgență la spital cu arsuri la nivelul feței și mâinilor. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere și vătămare corporală din culpă

Citește şi: Zece bănci din România riscă amenzi uriașe





