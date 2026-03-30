Vâlcea: Prins de două ori beat la volan în aceeași zi

Un bărbat de 45 de ani, din județul Olt, a fost reținut de polițiștii vâlceni după ce a fost prins de două ori în aceeași zi conducând sub influența alcoolului, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Incidentul a avut loc de 30 martie 2026, în jurul orei 02:35, când polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea – Biroul Rutier l-au oprit pentru control, pe strada Calea lui Traian.

„În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la Spitalul Județean Vâlcea, unde i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Ulterior, în aceeași zi, în jurul orei 05:15, bărbatul a fost din nou depistat conducând același autoturism pe aceeași arteră rutieră, deși nu mai avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. La testarea cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind din nou condus la unitatea medicală pentru recoltarea de probe biologice“, potrivit IPJ Vâlcea.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore

În baza probatoriului administrat, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, începând cu data de 30 martie 2026, ora 12:15. Persoana în cauză a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul IPJ Vâlcea.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și conducere fără drept.

IPJ Vâlcea reamintește că urcarea la volan sub influența alcoolului pune în pericol siguranța tuturor participanților la trafic și atrage consecințe legale severe. Respectarea normelor rutiere este esențială pentru prevenirea accidentelor și protejarea vieții.

