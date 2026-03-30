Ce amendă a primit un bărbat care a abandonat şapte pui de câine

Un bărbat de 70 de ani, din comuna Galicea, judeţul Vâlcea, a primit o amendă de 15.000 de lei după ce a abandonat şapte pui de câine.

„Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au identificat, pe 30 martie 2026, un bărbat, în vârstă de 70 de ani, din comuna Galicea, bănuit de abandonul unor animale.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că, în data de 25 martie 2026, acesta a abandonat 7 exemplare canine (pui), provenite de la o femelă ce îi aparținea. Fapta a fost surprinsă de camerele de supraveghere aparținând unității administrativ-teritoriale.

Pentru neregulile constatate, bărbatul a fost sancționat contravențional, fiind aplicate 3 amenzi în cuantum total de 15.000 de lei“, potrivit IPJ Vâlcea.

Cei şapte pui de câine au fost preluaţi în siguranță de către o asociație pentru protecția animalelor, urmând a beneficia de îngrijire și adăpost.

Polițiștiii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor reamintesc faptul că abandonul animalelor constituie o faptă sancționată de legislația în vigoare. Deținerea de animale implică responsabilitate, iar respectul față de acestea reflectă gradul de civilizație al unei societăți.

Încurajăm cetățenii să manifeste grijă și responsabilitate față de animale și să sesizeze autoritățile competente în cazul identificării unor situații de abuz sau abandon.

Citeşte şi: Islanda și Norvegia revin la ideea aderării la Uniunea Europeană





