Acţiuni pentru verificarea respectării restricțiilor de circulație pe DN 7

Având în vedere restricțiile de circulație instituite pe DN 7, astăzi, 19 martie 2026, în intervalul orar 08:00–14:00, polițiștii Serviciului Rutier și ai Formațiunii Rutiere Brezoi din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, împreună cu reprezentanții ISCTR, au desfășurat activități de verificare a respectării regimului legal de circulație.

Acțiunile au avut ca scop prevenirea și combaterea abaterilor de la normele rutiere, precum și asigurarea unui climat de siguranță pentru toți participanții la trafic, în contextul lucrărilor desfășurate pe acest sector de drum.

În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 54 de sancțiuni contravenționale, dintre care 48 pentru nerespectarea prevederilor OUG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, iar celelalte pentru abateri la regimul circulației rutiere, conform OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate a fost de aproximativ 30.000 de lei.

Recomandăm conducătorilor auto, în special celor care efectuează transport de marfă, să respecte restricțiile de circulație instituite, intervalele orare în care acestea sunt aplicabile și să utilizeze rutele alternative stabilite, pentru a evita sancționarea și pentru a contribui la siguranța traficului rutier.

Polițiștii rutieri, împreună cu reprezentanții ISCTR, vor continua acțiunile de verificare pentru respectarea regimului legal de circulație.

Citeşte şi: Ministerul Energiei anunţă că România are stocuri de carburanți pentru 90 de zile şi piața rămâne stabilă





