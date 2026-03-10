Aproape 500 de persoane s-au angajat în Vâlcea în primele două luni din 2026

Potrivit datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, 495 de persoane au fost încadrate în muncă în primele două luni ale anului 2026, ca urmare a implementării Programului Județean de Ocupare a Forței de Muncă.

Datele sunt valabile până la 28 februarie 2026 și arată că o mare parte dintre persoanele angajate au peste 45 de ani.

Cele mai multe persoane angajate au peste 45 de ani

Distribuția pe grupe de vârstă a persoanelor care și-au găsit un loc de muncă este următoarea:

269 persoane au peste 45 de ani,

79 persoane au între 35 și 45 de ani,

39 persoane au între 30 și 35 de ani,

108 persoane sunt tineri sub 30 de ani.

Majoritatea angajaților provin din mediul rural

În funcție de mediul de rezidență:

296 persoane provin din mediul rural,

199 persoane provin din mediul urban.

Nivelul de studii al persoanelor angajate

În ceea ce privește nivelul de pregătire profesională al celor care au obținut un loc de muncă:

185 persoane au studii liceale sau postliceale ,

au studii , 150 persoane au studii profesionale ,

au studii , 87 persoane au studii primare sau gimnaziale ,

au studii , 73 persoane au studii universitare.

Peste 100 de persoane din categorii greu ocupabile

Din totalul persoanelor angajate prin intermediul AJOFM Vâlcea, 102 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.

Clasificarea într-o astfel de categorie se face în urma procesului de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele agenției, în funcție de șansele de integrare pe piața muncii.

Peste 1.400 de persoane au cerut sprijin pentru găsirea unui job

În perioada analizată, 1476 de persoane au beneficiat de asistență pentru:

înregistrarea ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă,

obținerea indemnizației de șomaj,

participarea la măsuri active de ocupare.

Aceste măsuri sunt prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

