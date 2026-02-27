Clădiri istorice readuse la viață în Râmnicu Vâlcea. Investiții europene pentru patrimoniul orașului

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a finalizat proiectul „Creșterea eficienței energetice în imobilul Dispensar TBC”, situat pe Calea lui Traian nr. 126, investiție realizată cu o finanțare nerambursabilă de aproximativ 1,258 milioane lei, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Lucrările au inclus:

termoizolarea pereților exteriori;

reabilitarea termică a planșeului și a fațadei vitrate;

montarea unor sisteme alternative de producere a energiei;

modernizarea iluminatului;

reabilitarea instalațiilor de încălzire și apă caldă.

Clădirea emblematică a orașului, construită în anul 1905, a fost astfel readusă la standarde moderne, păstrându-și valoarea arhitecturală și istorică.

Mai multe monumente istorice, în plin proces de reabilitare

Autoritățile locale continuă investițiile în patrimoniul orașului prin proiecte similare:

Fostul sediu al primăriei de pe strada Carol I nr. 19, ridicat în 1868, se află la un stadiu fizic de aproximativ 80% al lucrărilor de eficientizare energetică;

Sediul actual al Primăriei din strada General Praporgescu, clădire construită în 1912 ca sediu al Prefecturii județului, a ajuns la același nivel de execuție.

Casa Olănescu va deveni Centru Cultural

Un proiect important vizează și Casa Olănescu, una dintre cele mai vechi construcții din Râmnicu Vâlcea, ridicată în secolul al XVIII-lea și parte a ansamblului fostului Schit Inătești.

Pentru acest imobil a fost obținută finanțare europeană prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021–2027, investiția aflându-se în etapa de licitație pentru proiectare și execuție. După finalizarea lucrărilor, municipalitatea intenționează amenajarea aici a unui Centru Cultural.

Muzeu dedicat școlii vâlcene, într-o clădire simbol

Un alt obiectiv vizat este vechea Școală Copăcelu, a cărei piatră de temelie a fost pusă la 15 octombrie 1906 de Regele Carol I și Regina Elisabeta.

Pentru acest imobil a fost depusă o cerere de finanțare la Ministerul Dezvoltării pentru:

consolidare seismică;

creșterea eficienței energetice.

La finalul investiției, aici ar urma să funcționeze Muzeul Școlii Vâlcene, dedicat istoriei educației locale.

