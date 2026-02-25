Vâlcea: Primăria Drăgășani anunță că pregătește interzicerea păcănelelor în oraș

Într-un mesaj publicat pe Facebook, primăria Drăgășani anunță că orașul „face pasul spre normalitate” și se pregătește să interzică sălile de jocuri de noroc, după modelul municipiului Slatina. Administrația locală transmite că își dorește ca Drăgășaniul să devină „al doilea oraș din regiune eliberat de mirajul păcănelelor”, scrie Edupedu.ro.

„După modelul Municipiului Slatina, orașul nostru se pregătește să spună STOP jocurilor de noroc! Este timpul ca Drăgășaniul să devină al doilea oraș din regiune eliberat de mirajul «păcănelelor»”, se arată în mesajul publicat de primărie.

Măsura ar contribui la „protejarea viitorului copiilor”

Reprezentanții administrației locale argumentează că măsura ar contribui la „protejarea viitorului copiilor”, susținând că „sălile de jocuri nu mai au ce căuta lângă drumul spre școală sau în drumul spre parc”. De asemenea, primăria vorbește despre „sănătate socială” și despre dorința de a încuraja dezvoltarea unor afaceri locale precum cafenele sau librării, „care aduc valoare, nu care distrug destine”.

