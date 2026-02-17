Vâlcea: Târgul Mărțișor 2026 se deschide în acest week-end: aproape 80 de standuri cu flori și cadouri

Ediția 2026 a Târgului Mărțișor își deschide porțile vineri, 20 februarie, aducând în oraș simbolurile tradiționale ale primăverii. Până pe 8 martie, vizitatorii vor putea alege dintr-o ofertă variată de mărțișoare, aranjamente florale și cadouri dedicate sezonului și sărbătorilor de început de martie.

Organizatorii anunță aproximativ 80 de standuri amplasate în mai multe zone ale orașului, pregătite să întâmpine publicul cu produse tradiționale și idei de daruri pentru Dragobete, Mărțișor și Ziua Femeii.

Unde sunt amplasate standurile

Cea mai mare parte a comercianților va fi prezentă în Scuarul Mircea cel Bătrân, spațiul central devenind principalul punct de atracție al târgului.

Alte trei zone comerciale sunt amenajate în cartiere:

Ostroveni – în fața Complexului Hermes;

Ostroveni – în vecinătatea blocului A11/3;

Nord – în fața Complexului Nord.

Prin această distribuție, organizatorii își propun să aducă atmosfera de primăvară mai aproape de locuitorii din toate zonele orașului.

Mărțișoare, flori și cadouri pentru începutul primăverii

Vizitatorii vor găsi la standuri mărțișoare tradiționale și handmade, obiecte decorative, bijuterii simbolice și buchete de flori, potrivite pentru a celebra venirea primăverii sau pentru a oferi un gest de apreciere doamnelor și domnișoarelor.

Târgul Mărțișor rămâne unul dintre cele mai așteptate evenimente comerciale și culturale ale sezonului, marcând trecerea către luna martie și tradițiile românești legate de renaștere și noroc.

