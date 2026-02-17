Anunț important pentru solicitanții de locuințe pentru tineri din Râmnicu Vâlcea

2.9 C
Craiova
marți, 17 februarie, 2026
Știri de ultima orăLocalAnunț important pentru solicitanții de locuințe pentru tineri din Râmnicu Vâlcea

De Mariana BUTNARIU
Titularii dosarelor pentru locuințe ANL, invitați să își actualizeze actele până pe 31 martie 2026
Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea îi informează pe titularii dosarelor depuse pentru obținerea unei locuințe ANL că trebuie să își actualizeze documentele până la data de 31 martie 2026. Măsura vine în contextul finalizării, în cursul acestui an, a două blocuri de locuințe de pe strada Știrbei Vodă, care vor însuma 36 de unități locative destinate tinerilor, în regim de închiriere.

Investiția este realizată prin Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), cu finanțare de la bugetul central.

Ce documente trebuie actualizate

Solicitanții trebuie să depună documente actualizate privind:

  • actele de identitate;
  • componența familiei;
  • situația locativă actuală;
  • locul de muncă.

Autoritățile locale atrag atenția că dosarele incomplete după termenul-limită vor fi respinse și scoase din evidența Primăriei.

Unde pot fi depuse actele

Documentele necesare pot fi transmise prin mai multe metode:

  • prin poștă – la adresa Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr. 14;
  • direct la Registratura Primăriei – strada General Magheru nr. 25;
  • electronic – la adresa de e-mail: [email protected].

Termen-limită: 31 martie 2026

Reprezentanții primăriei subliniază că actualizarea dosarelor este esențială pentru stabilirea listei finale de beneficiari ai locuințelor ANL. Persoanele care nu își completează documentele până la data stabilită riscă pierderea dreptului de a participa la repartizarea locuințelor.

