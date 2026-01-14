A început plata impozitelor și taxelor locale în Râmnicu Vâlcea pentru anul 2026

Începând de miercuri, 14 ianuarie 2026, la nivelul Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a demarat procesul de încasare a impozitelor și taxelor locale aferente anului în curs. Autoritățile locale anunță atât puncte fizice de plată, cât și mai multe variante online, pentru a facilita accesul contribuabililor și a evita aglomerațiile.

Patru puncte de plată disponibile în prima etapă

Într-o primă etapă, contribuabilii pot achita obligațiile fiscale la următoarele patru puncte de încasare:

sediul Direcției Economico-Financiare , din bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 24 (Arenele „Traian”);

, din bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 24 (Arenele „Traian”); sediul „Socom” , din strada General Magheru nr. 25, unde funcționează două casierii;

, din strada General Magheru nr. 25, unde funcționează două casierii; Direcția de Evidență a Persoanelor , din River Plaza Mall, Calea lui Traian nr. 121;

, din River Plaza Mall, Calea lui Traian nr. 121; casieria de la Stadionul Zăvoi, pe Splaiul Independenței.

Alte două casierii se deschid din 19 ianuarie

Începând de luni, 19 ianuarie 2026, rețeaua de încasare va fi extinsă cu încă două puncte:

cartierul Ostroveni – strada I.C. Brătianu nr. 6, bloc A67, parter;

– strada I.C. Brătianu nr. 6, bloc A67, parter; cartierul Nord – rotonda din Piața Nord.

Autoritățile locale precizează că această extindere are ca scop descongestionarea punctelor centrale și reducerea timpului de așteptare.

Plata online, disponibilă din 15 ianuarie

Pentru contribuabilii care doresc să evite deplasarea la ghișee, plata online a impozitelor și taxelor locale este disponibilă începând cu 15 ianuarie 2026, prin două modalități:

platforma „Servicii Electronice”, accesibilă pe site-ul Primăriei Râmnicu Vâlcea – www.primariavl.ro (pe bază de cont de utilizator);

portalul național www.ghiseul.ro.

Bonificație de 10% pentru plata integrală până la 31 martie

La fel ca în anii precedenți, persoanele fizice și juridice care achită integral impozitele și taxele locale până la 31 martie 2026 (inclusiv) beneficiază de o bonificație de 10%. Reducerea se aplică pentru impozitele pe:

clădiri;

terenuri;

mijloace de transport.

Reprezentanții administrației locale încurajează contribuabilii să utilizeze, pe cât posibil, mijloacele electronice de plată, pentru un proces mai rapid și mai eficient.

Citește și: Accident rutier pe DN 7, în Bujoreni. Două persoane rănite, trafic îngreunat