Vremea rece i-a determinat pe oamenii străzii să apeleze la Centrul Social de Urgență „Ioana” din Râmnicu Vâlcea

Ploile, lapovița și temperaturile scăzute din ultima perioadă i-au determinat pe mai mulți oameni ai străzii să caute adăpost la Centrul Social de Urgență „Ioana”, aflat în subordinea Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea.

În prezent, nouă persoane sunt cazate în centru, dintre care trei au ajuns aici doar în ultimele zile, fiind aduse sau îndrumate de echipajele Poliției Municipale și ale Poliției Locale, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile, în special pe timpul nopții.

Beneficiarii au vârste cuprinse între 23 și 67 de ani, opt dintre aceștia fiind bărbați, iar patru având diverse grade de handicap. Ajutorul oferit este adaptat nevoilor fiecărei persoane și include, pe lângă cazare, trei mese zilnice livrate în regim de catering.

De asemenea, echipa pluridisciplinară a centrului oferă sprijin pentru reintegrarea în familie și în societate, pentru obținerea drepturilor legale, eliberarea sau actualizarea documentelor de identitate, precum și consiliere psihologică. Un aspect esențial al activității centrului îl reprezintă oferirea unui sentiment de siguranță și sprijin social persoanelor aflate în dificultate.

Centrul Social de Urgență „Ioana”, situat în zona de sud a municipiului Râmnicu Vâlcea, funcționează neîntrerupt din anul 2008 și dispune de o capacitate de 21 de locuri, repartizate în șapte camere. În situații de urgență, capacitatea poate fi suplimentată cu paturi pliante și saci de dormit.

Citește și: Acțiune pentru siguranța elevilor, desfășurată de polițiști în zona unităților de învățământ din Râmnicu Vâlcea

