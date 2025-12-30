Program special la Direcția Economico-Financiară a Primăriei Râmnicului, la început de 2026

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea anunță modificări temporare ale programului de lucru cu publicul la Direcția Economico-Financiară, în contextul lucrărilor necesare pentru deschiderea noului an fiscal și al perioadei sărbătorilor de iarnă.

Astfel, luni, 5 ianuarie 2026, programul cu publicul va fi redus, între orele 10:00 – 15:30, iar la ghișee vor putea fi încasate doar amenzi și alte taxe care nu presupun debite.

Începând de joi, 8 ianuarie 2026, Direcția Economico-Financiară va reveni la programul normal de lucru cu publicul, respectiv:

luni – joi: 08:00 – 15:30

vineri: 08:00 – 13:00

În această perioadă vor putea fi achitate amenzi, alte taxe fără debite, precum și restanțele aferente anului 2025.

Reprezentanții administrației locale precizează că impozitele și taxele locale pentru anul 2026 vor fi încasate începând cu data de 14 ianuarie, moment de la care contribuabilii vor putea efectua plățile aferente noului an fiscal.

Autoritățile recomandă cetățenilor să țină cont de acest program special pentru a evita aglomerația și eventualele neplăceri la început de an.

Citește și: Râmnicu Vâlcea: Reabilitarea Căii lui Traian intră în linie dreaptă