Râmnicu Vâlcea: Reabilitarea Căii lui Traian intră în linie dreaptă

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a semnat ieri, contractul de execuție a lucrărilor pentru proiectul „Reabilitare urbană Calea lui Traian”, unul dintre cele mai ample proiecte de modernizare a infrastructurii urbane din oraș. Investiția beneficiază de finanțare nerambursabilă europeană în proporție de 98%, prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia – Regio 2021–2027.

Proiectul vizează amenajarea și modernizarea Căii lui Traian pe o lungime de aproximativ 7,5 kilometri, incluzând lucrări complexe menite să îmbunătățească mobilitatea urbană, siguranța rutieră și aspectul estetic al principalei artere a municipiului.

Transport public prioritar, piste de biciclete și spații urbane modernizate

Lucrările prevăzute în proiect includ:

realizarea de culoare prioritare pentru transportul public de călători;

amenajarea de piste de biciclete;

înlocuirea stâlpilor vechi de iluminat public;

montarea unui sistem de supraveghere video;

modernizarea și reconfigurarea a 11 zone de intervenție, în principal scuaruri și aliniamente stradale.

Printre zonele care vor fi reamenajate se numără Scuarul Bartolomeu Anania (vizavi de Policlinica cu Plată), scuarul din fața Complexului Nord, Scuarul Arhiepiscopiei, zona din apropierea cimitirului Calea lui Traian Sud, precum și scuarul de la intersecția cu strada Republicii.

Contractul, cu o durată de execuție de 24 de luni, a fost semnat cu asocierea Theda Mar Design SRL (lider) – Drum Concept SRL – Sofia Garden SRL – Constructim SA, având ca subcontractanți AFA Special Logistic SRL, Altimate SA și Metaller Energy SRL. Valoarea investiției, rezultată în urma licitației publice deschise, este de aproape 60 de milioane de lei (cu TVA).

Prin implementarea acestui proiect, administrația locală își propune să transforme Calea lui Traian într-o axă urbană modernă, prietenoasă cu mediul și adaptată cerințelor actuale de mobilitate, consolidând statutul Râmnicului ca municipiu european.

