Vâlcea: Arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 31 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

1 de 4

Din probele administrate a rezultat că, pe parcursul anului 2025, cel în cauză ar fi procurat, deținut și vândut droguri de mare risc (substanțe cristaline și comprimate ecstasy) către consumatori din județul Vâlcea.

De asemenea, la data de 17 decembrie 2025, acesta a fost prins în flagrant delict, în orașul Horezu, în timp ce ar fi deținut și transportat aproximativ 25 de grame de substanță 2MMC (drog de mare risc).â, potrivit IPJ Vâlcea.

În urma percheziției efectuate la locuința acestuia, au fost descoperite și ridicate 1.663 de comprimate de ecstasy și peste 16 grame de substanță MDMA (droguri de mare risc), mai multe plicuri autosigilante, un cântar de precizie, precum și alte mijloace de probă.

La data de 17 decembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vâlcea au dispus reținerea bărbatului. Ieri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor orașului Horezu și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.