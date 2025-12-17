Vâlcea: Două grădinițe din Ostroveni își încep anul 2026 modernizate și reabilitate

Miercuri, 17 decembrie, primarul Mircia Gutău a inaugurat lucrările de reabilitare și modernizare realizate la două grădinițe din cartierul Ostroveni, pregătind unitățile pentru începutul noului an.

La Grădinița cu program prelungit nr. 6, finanțată integral din bugetul local, intervențiile au inclus reabilitarea zonei exterioare și a împrejmuirilor, modernizarea locului de joacă, înlocuirea acoperișului și refacerea fațadelor. De asemenea, a fost realizată o pictură murală de peste 17 mp, menită să crească atractivitatea imobilului pentru cei 180 de preșcolari care frecventează unitatea.

Grădinița nr. 14: eficiență energetică și siguranță sporită

La Grădinița nr. 14, unitate cu o capacitate de 115 copii, lucrările derulate în cadrul unui proiect PNRR, cu o finanțare nerambursabilă de peste 2,8 milioane lei, au fost mai complexe. Acestea au constat în izolarea termică a fațadei (partea vitrată și cea opacă), a soclului, planșeului de peste ultimul nivel și a planșeului peste subsol. În plus, au fost montate panouri solare pentru producerea energiei, intervenții la sistemele de iluminat și de incendiu, precum și o instalație proprie de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu.

http://www.primariavl.roLucrările realizate la cele două grădinițe urmăresc atât sporirea confortului și siguranței copiilor, cât și creșterea eficienței energetice a clădirilor, consolidând eforturile administrației locale de a moderniza infrastructura educațională din Râmnicu Vâlcea.

