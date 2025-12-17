Contract semnat: Râmnicu Vâlcea va avea un pod pietonal-ciclist și promenade moderne pe malurile râului Olănești

Municipiul Râmnicu Vâlcea face un pas important spre dezvoltarea mobilității urbane durabile. Primarul Mircia Gutău a semnat marți, 16 decembrie, contractul de execuție a lucrărilor pentru proiectul „Creșterea mobilității urbane, pietonale și cicliste în municipiul Râmnicu Vâlcea – Componenta I”, un proiect finanțat din fonduri europene prin Programul Regional Regio 2021–2027.

Valoarea totală a contractului se ridică la 48.208.780,53 lei (TVA inclus), iar durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni.

Cine va realiza lucrările

Contractul a fost atribuit în urma unei licitații deschise derulate prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice, câștigător fiind asocierea formată din Gott Strasse SRL (lider de asociere), Perfect Consult Europe STL și Terratest Geotehnic SA, în calitate de subcontractant.

Promenade și piste de biciclete pe ambele maluri ale râului

Proiectul urmărește valorificarea albiei râului Olănești prin amenajarea unor spații moderne destinate pietonilor și bicicliștilor. Astfel, vor fi realizate promenade cu o lungime totală de 3,16 kilometri, precum și piste de biciclete însumând 9,89 kilometri.

Lucrările se vor desfășura pe tronsonul cuprins între podul Tineretului (bulevardul Tineretului) și podul Morilor (strada Dr. Corneliu Tamaș), pe ambele maluri ale râului.

Un nou pod pietonal-ciclist în cartierul Ostroveni

Un element central al proiectului îl reprezintă construirea unui pod peste râul Olănești, dedicat exclusiv pietonilor și bicicliștilor. Acesta va fi amplasat în zona cartierului Ostroveni, între podul de cale ferată și Podul Tineretului, contribuind la îmbunătățirea conectivității urbane și la încurajarea transportului nemotorizat.

Proiectul continuă cu o a doua etapă

Administrația locală pregătește deja implementarea celei de-a doua componente a proiectului, finanțată tot prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia. Aceasta prevede amenajarea a peste 40 de kilometri de piste de biciclete și construirea altor două poduri pietonal-cicliste peste râul Olănești.

Procedura de selecție pentru desemnarea executantului este în desfășurare, iar ofertele firmelor interesate sunt așteptate la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea până la data de 14 ianuarie 2026.

