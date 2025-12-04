Râmnicu Vâlcea: Investiții majore la Copăcelu: grădiniță modernizată, cabinete medicale și post de poliție locală

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a inaugurat, ieri, lucrările de reabilitare la fosta Școală Copăcelu. Imobilul s-a transformat într-un spațiu multifuncțional modernizat.

Grădinița cu Program Normal nr. 11 beneficiază acum de:

săli de clasă,

grupuri sanitare pentru copii și personal,

sală de mese,

spații administrative pentru materiale didactice și depozitare.

În aceeași clădire au fost amenajate cabinete pentru trei medici de familie, cu:

săli de consultații,

spații administrative,

un compartiment pentru observații medicale mai complexe.

De asemenea, a fost înființat un post de Poliție Locală, unde va activa și inspectorul zonal.

Clădirea este echipată cu sisteme moderne de utilități, încălzire centralizată cu termostate inteligente și panouri fotovoltaice. În curte, locul de joacă a fost modernizat, iar terenul sportiv din imediata vecinătate se află în condiții optime.

Primarul Gutău a subliniat că imobilul va deveni un pol de interes major pentru zona periurbană de sud și sud-vest a Râmnicului, având în vedere că medicii care vor activa aici deservesc peste 4.500 de locuitori din Copăcelu, Căzănești, Râureni, Stolniceni și Colonie Nuci.

Edilul a anunțat totodată că imobilul vechii școli Copăcelu, a cărei piatră de temelie a fost pusă în 15 octombrie 1906 de Regele Carol I și Regina Elisabeta, va intra într-un proces de reabilitare de anvergură, prin proiectul „Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea școală din strada Copăcelu nr. 178”, depus la Ministerul Dezvoltării. Valoarea totală a proiectului este de peste 4,2 milioane de lei cu TVA, din care fonduri nerambursabile solicitate în sumă de peste 3,3 milioane lei, iar lucrările vor dura aproximativ 18 luni.

